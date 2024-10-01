На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины

Садгорский районный суд города Черновцы оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (примерно $20,6) за избиение мужчины при попытке вручить ему повестку.
Инцидент произошел во время мобилизационной кампании: сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вступил в конфликт с мужчиной, который отказался принять повестку. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua. В ходе спора военком ударил мужчину ладонью по затылку. На суде обвиняемый признал свою вину, получив штраф.
На фоне усиленной мобилизации на Украине в сети появляются многочисленные видеозаписи, на которых представители военкоматов применяют силу для принудительного вручения повесток и отправки мужчин в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая, обязывая всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах и носить военный билет при себе.
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На фоне усиленной мобилизации на Украине в сети появляются многочисленные видеозаписи, на которых представители военкоматов применяют силу для принудительного вручения повесток и отправки мужчин в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая, обязывая всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах и носить военный билет при себе.
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Елена Перлова