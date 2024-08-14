Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» заявила, что все обвинения ложные

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Украинская дайвер Светлана Успенская, подозреваемая в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила о своей непричастности к инциденту. В интервью «Известиям» она опровергла обвинения и назвала публикации в СМИ ложными.
Успенская рассказала, что в начале спецоперации ее дайвцентр на Украине приостановил работу, и она уехала за границу с ребенком, в то время как ее муж ушел в армию. Она утверждает, что весь период спецоперации находилась на Украине и планирует подать в суд на немецкие издания, распространяющие неподтвержденную информацию о ее причастности к подрывам.
Генеральная прокуратура ФРГ ранее выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов. Подозреваемый, по информации, сбежал из Польши на Украину.
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«Я была совладелицей дайвцентра на Украине, но в начале [спецоперации] мы остановили работу, я с ребенком поехала заграницу, мой муж пошел в армию», — передают слова Успенской «Известия».
Генеральная прокуратура ФРГ ранее выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов. Подозреваемый, по информации, сбежал из Польши на Украину.
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Елена Перлова