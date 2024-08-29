Официальный визит Владимира Путина в Монголию состоится 3 сентября

Фото: Сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Монголию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Приглашение на визит поступило от президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха.
Планируется подписание двусторонних документов.
Кроме того, Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвящённых 85-летию победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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«В ходе визиталидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и Монголией, которые характеризуются как всеобъемлющее стратегическое партнёрство. Также они обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам», — поделились в пресс-службе.
Планируется подписание двусторонних документов.
Кроме того, Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвящённых 85-летию победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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Мира Полтева