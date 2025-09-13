«Оглушающая тишина»: Европа разочарована реакцией Трампа на инцидент с дронами в Польше

13 сентября 2025, 19:44

Reuters: Европу разочаровала реакция Трампа на инцидент с БПЛА в Польше

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Европейские союзники США по НАТО выражают растущую обеспокоенность из‑за спокойной и взвешенной реакции президента Дональда Трампа на крупный инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Об этом сообщает агентство Reuters.