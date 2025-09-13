«Оглушающая тишина»: Европа разочарована реакцией Трампа на инцидент с дронами в Польше
Европейские союзники США по НАТО выражают растущую обеспокоенность из‑за спокойной и взвешенной реакции президента Дональда Трампа на крупный инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно источникам издания, реакция Трампа и администрации воспринимается в Европе как проявление политики «Америка прежде всего», при которой ответственность за безопасность всё больше перекладывается на европейские государства.
По словам бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера, этот эпизод иллюстрирует, что Трамп, в отличие от других президентов США со времён Франклина Рузвельта, не видит безопасность Европы центральным элементом безопасности самих США.
Дипломатические источники уточняют, что подобный инцидент ранее вызвал бы немедленный и решительный ответ Вашингтона. Сейчас же реакцию охарактеризовали как «публичное пожимание плечами». Европейские лидеры будто бы ожидали более чёткого выражения поддержки.
Высокопоставленный германский чиновник на условиях анонимности заявил, что представители США на переговорах по факту произошедшего выглядели «колеблющимися», что усилило сомнения в надёжности американских гарантий безопасности.
Также вызывает беспокойство, что ВВС США не участвовали в отражении угрозы, что, по мнению европейцев, является индикатором снижения практической вовлечённости США в защиту восточного фланга НАТО.
Читайте также: