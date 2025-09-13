Достижения.рф

Раскрыто число стран, убеждённых в причастности России к инциденту с БПЛА в Польше

ООН: 46 государств поддержали заявление о причастности РФ к инциденту с дронами
Только 46 из 193 стран-членов Организации Объединённых Наций (ООН) выразили поддержку заявлению о якобы причастности России к инциденту с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.



Документ, зачитанный замглавы МИД Польши Марчином Босацким на пресс-подходе в штаб-квартире ООН, представили «от имени правительств» нескольких стран. Среди подписантов оказались США, Украина, Канада, Япония, Республика Корея, Грузия и ряд других государств.

Инцидент произошёл 10 сентября, когда польский премьер-министр Дональд Туск сообщил о фиксации не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.

Однако подавляющее большинство членов ООН не поддержали заявление о причастности России к инциденту, что отражает разделение мнений по вопросу инцидента и его интерпретации на международной арене.

