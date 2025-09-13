Раскрыто число стран, убеждённых в причастности России к инциденту с БПЛА в Польше

13 сентября 2025, 11:39

ООН: 46 государств поддержали заявление о причастности РФ к инциденту с дронами

Фото: iStock/bbsferrari

Только 46 из 193 стран-членов Организации Объединённых Наций (ООН) выразили поддержку заявлению о якобы причастности России к инциденту с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.