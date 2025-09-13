В НАТО заявили о способности российских ракет долететь до Лондона и Мадрида
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российские ракеты способны быстро достичь не только восточных регионов альянса, но и таких городов, как Лондон и Мадрид, что якобы делает угрозу масштабной и всесторонней. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвящённой запуску операции Eastern Sentry («Восточный часовой»), пишет РБК.
По словам Рютте, подлётное время российских снарядов сокращается, что требует от НАТО готовности и скоординированных мер для защиты всего альянса.
Главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич добавил, что учения Eastern Sentry будут «гибкими и объединят элементы воздушной и наземной обороны» с целью укрепления позиций на восточном фланге НАТО.
Операция «Восточный часовой» направлена на повышение боеготовности и усиление безопасности в регионе. В ней задействуют силы нескольких членов блока, включая Данию, Германию, Францию и Великобританию. По словам Рютте, операция будет включать в себя не только «традиционные военные возможности», но и меры противодействия дронам.
