В НАТО заявили о способности российских ракет долететь до Лондона и Мадрида

13 сентября 2025, 11:50

Генсек НАТО Рютте: российские ракеты могут достичь Лондона и Мадрида

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российские ракеты способны быстро достичь не только восточных регионов альянса, но и таких городов, как Лондон и Мадрид, что якобы делает угрозу масштабной и всесторонней. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвящённой запуску операции Eastern Sentry («Восточный часовой»), пишет РБК.