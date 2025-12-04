«Довоевались»: Путин высказался о судьбе Донбасса и Новороссии
Путин заявил о неизбежном освобождении Донбасса и Новороссии
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что Россия в любом случае освободит территории Донбасса и Новороссии — военным или другим путём.
Российский лидер объяснил, что реализация возможна двумя способами.
«Либо мы вооружённым путём освободим эти территории, либо украинские войска... покинут эти территории и прекратят убивать людей», — сказал Путин.Он рассказал, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий. По словам президента РФ, Киев предпочёл путь конфронтации.
«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», — отметил российский президент.Ранее в Кремле похвалили усилия Трампа по Украине.