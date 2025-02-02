«Огнеборцы — out!»: В США предложили уволиться пожарным Калифорнии

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Американские власти разослали сотрудникам пожарно-спасательных служб предложения уволиться по собственному желанию, не дожидаясь предстоящих масштабных сокращений. Ранее пожарные боролись с огненной стихией, бушевавшей в Лос-Анджелесе и лесах Калифорнии.
Это серьёзно подорвало боевой дух федеральных служащих и стало для них настоящей «пощёчиной», пишет издание The Washington Post. В публикации отмечается, что предложение уволиться по собственному желанию с получением соответствующей компенсации, разосланное большинству госслужащих, имело своей целью подтолкнуть их к уходу в отставку до конца сентября либо подвергнуться риску увольнения в ходе предстоящего масштабного сокращения штатов федеральных агентств, служб департаментов.
Авторы материала также указывают, что этот шаг властей вызвал тревогу и замешательство в рядах сотрудников государственных служб самого разного профиля. Но особенно предложение уволиться задело пожарных. Ведь некоторые из них ещё совсем недавно, рискуя здоровьем и жизнью, боролись с одним из самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии и только начали восстанавливаться. Вряд ли разосланные правительством письма с предложением покинуть службу имело хороший терапевтический эффект.
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Александр Бойцов