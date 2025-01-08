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В США эвакуируют жителей Лос-Анджелеса из-за лесного пожара

Фото: iStock/Toa55

Фото: iStock/Toa55

В США началась эвакуация жителей района Палисейдс в Лос-Анджелесе из-за лесного пожара. Об этом пишут РИА Новости.


«Лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе Лос-Анджелеса, для района, где проживают около 27 тысяч человек, объявлена обязательная эвакуация» — говорится в сообщении.

Эвакуация проводится в районе Палисейдс, где расположен национальный парк и проживает порядка 27 тысяч человек. Площадь пожара на данный момент составляет свыше трех квадратных километров. Как отметила мэр города Карен Басс, ситуация очень опасная, так как скорость распространения пламени увеличивается из-за сильного ветра.

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#пожар
#эвакуация
#сша
#происшествие
В США застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга
08 января 2025, 03:15

Фото: iStock/dominikherz

В американском Чикаго был застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Российская газета».
«В американском Чикаго убит многодетный отец из Санкт-Петербурга. Его семье, оставшейся без кормильца, необходима материальная и психологическая помощь», — пишут в издании.

Источники уточняют, что убитый являлся гражданином Кыргызстана. В Санкт Петербурге у мужчины остались жена и трое детей. Супруга организовала сбор средств для транспортировки тела мужа и прощания с ним. По информации Kaktus.media, мужчина был убит бандитами, которые после угнали его машину.

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KP.RU: девять российских регионов связывают с продажей детей за границу

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#сша
#мужчина
#психологическая стрельба
#санкт-петербург
#убийство
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KP.RU: девять российских регионов связывают с продажей детей за границу
07 января 2025, 23:22

Фото: iStock/eranicle

Девять регионов России связывают с бизнесом по продаже детей за границу. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В России выявлена масштабная схема незаконного усыновления детей иностранцами, которая действовала в девяти регионах страны в конце 1990-х годов», — говорится в сообщении.

Данная преступная группа действовала в Приморском, Пермском и Хабаровском краях, а также в Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республике Коми и Крыму. Ее участники зарабатывали по 2,5 тысячи долларов за каждого проданного ребенка из детского дома. На сегодняшний день неизвестна судьба свыше 1,2 тысячи детей, которых отправили за границу. В числе подозреваемых значится гражданка России и Италии Надежда Фратти.

Фратти известна тем, что она воровала детей ради их продажи в Италию. Она действовала вместе с госслужащей Валентиной Герусовой и ее помощницей Ниной Курносовой. Как правило, Фратти знакомилась с директорами детдомов с помощью Герусовой, после чего получала разрешения на усыновление детей иностранцами.

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#детдом
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Подросток, пострадавший от сексуального насилия, убил сверстника: как жертва стала агрессором
07 января 2025, 17:50

Фото: iStock/aradaphotography

Летом 2014 года в селе Кудеевский Иглинского района Башкирии пропал 10-летний Азамат Сулейманов. Спустя три дня его тело нашли, а по подозрению в убийстве задержали 15-летнего Георгия Беспалова, чей отец был бывшим участковым. Он дал признательные показания и назвал причину своего жестокого преступления, которая повергла в шок местных жителей. Подробности приводит «Радио 1».

Задержка в развитии и домашнее обучение


Азамат Сулейманов имел задержку в развитии и другие проблемы. Отец умер, когда ему было пять лет. Мать воспитывала ребенка одна. Семья жила на пособие по уходу за инвалидом. При этом соседка рассказала, что мальчик часто приходил к ней в гости, когда его мать находилась в алкогольном опьянении. По ее словам, ребенка женщина не обижала, но он не любил пьяных.

Она также была уверена, что семья запустила мальчика, не желая отдавать его в коррекционный класс, чтобы не лишиться государственного пособия.

Пропажа Азамата


Мать заметила пропажу сына почти сразу. Мальчик имел задержку в развитии и практически всегда находился с женщиной. На поиски ребенка бросились местные жители, волонтеры, полиция, поисковые собаки, которых к вечеру первого дня настраивали на поиски трупа. Уже тогда было понятно, что шансы найти Азамата живым были минимальны.

Спустя три дня на другом конце села был найден велосипед мальчика. Еще через три часа нашли и тело ребенка. Оно лежало на крыше неработающего кирпичного завода. Было очевидно, что мальчика избили до смерти. У него была сломана челюсть и другие страшные травмы.

В убийстве сознался 15-летний подросток


Убийцей Азамата оказался 15-летний Георгий Беспалов, сын бывшего участкового. Он дал признательные показания, и его арестовали. Оказалось, что парень давно попал в плохую компанию, которая часто отбирала деньги у более младших и слабых детей. Родителей вызывали в школу, но вопрос так и не решился.

Отец воспитывал Георгия в строгости, но при этом мальчик состоял на учете, а учителя часто жаловались на его поведение.

Однако Беспалов лишь частично признал свою вину. Он утверждал, что мальчика-инвалида избивали пятеро подростков, а затем главарь Илья Макаров приказал ему добить Азамата, угрожая в случае отказа «положить рядом».

Насилие и воровство


Члены компании, в которой оказался Беспалов, избивали детей, воровали и насиловали. Главарь банды мог забраться в чужой дом через окно и украсть деньги. Подростки жгли чужое имущество, а однажды изнасиловали 27-летнюю девушку на глазах у ее матери.

Позже стало известно, что Беспалов также подвергся изнасилованию со стороны своих товарищей, несмотря на то, что был в их рядах, но занимал позицию «мальчика для битья».

Причина убийства


За убийство Азамата Георгия Беспалова лишили свободы на четыре года. Следствие установило, что именно он завёл мальчика на крышу завода, и избил его до смерти по собственной инициативе.

Осенью 2019 года он освободился из колонии и рассказал свою историю журналистам. Беспалов признался, что устал от постоянных унижений со стороны товарищей и решил выместить свою обиду на Азамате.

Позже полиция подтвердила факт сексуального насилия со стороны Ильи Макарова, а также выяснили, что в издевательствах участвовали его сообщники.

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Бастрыкин потребовал доложить по делу о нападениях бродячих собак в Кузбассе
07 января 2025, 16:49

Фото: istockphoto/Osobystist

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе уголовного дела, связанного с нападениями бродячих собак в Кузбассе. Об этом пишет Сiбдепо, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«Бастрыкин затребовал и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Александра Михайловича Кустова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах...» — сказано в сообщении.

Перед этим стало известно, что жительница Киселевска в Кузбассе столкнулась с бродячими собаками, окружившими ее машину. Инцидент произошел в минувшую субботу, 4 января.

Ранее сообщалось, сколько человек погибло при пожаре в Пермском крае.

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#мир
#россия
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#ск рф
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#новости
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Самолет рейса Петербург-Самарканд готовится экстренно сесть во «Внуково»
07 января 2025, 15:53

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно садится в московском «Внуково». Об этом сообщили в экстренных службах.
Согласно предварительной информации Telegram-канала SHOT, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Воздушное судно вылетело из Петербурга около 12 часов дня, сейчас он заходит на второй круг.

Иные подробности уточняются.

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#самолет
#санкт-петербург
#аэропорт
#внуково
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Российская деревянная ладья потерпела бедствие у Малайзии при путешествии
07 января 2025, 15:12

Фото: istockphoto/PetruStan

Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у малазийских берегов во время кругосветного путешествия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на диппредставительство РФ.
«Посольство России в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей бедствие 20 декабря 2024 года у северного побережья о. Борнео (штат Саравак, Малайзия) российской деревянной ладьи «Пилигрим», совершавшей кругосветное путешествие. С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С.В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий», — сказано в публикации.

Дипломаты добавили, что судно подняли на берег, его судьбу решат, когда участники экспедиции вернутся на родину. Один человек уже в России, еще трое вылетят во вторник.

Перед этим стало известно о гибели российского туриста в Турции.

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#мир
#россия
#россияне
#путешествия
#дипломат
#новости
#судно
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Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции
Habertürk: подросток из России погиб на горнолыжном курорте в Турции
07 января 2025, 14:52

Фото: iStock/yanik88

Российский турист погиб, получив ранения после падения на горнолыжном курорте в Турции. Об этом сообщил телеканал Habertürk.
Трагедия произошла на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. 15-летний россиянин получил ранения, упав во время катания на лыжах.

Подростка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 25 человек с остановившегося кресельного подъёмника на горнолыжном курорте «Степаново» под Яхромой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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SHOT: в банке Германии захватили заложников
07 января 2025, 13:27

Фото: istockphoto/Jub Job

Захват заложников в банке произошел на территории Германии, передает Telegram-канал SHOT.
Неизвестный с утра ворвался с ножом в отделение Volksbank в баварском Римбахе. В заложниках как минимум один человек — женщина. В местной полиции добавили, что на месте находится спецназ. Проезд по городу закрыли.

Перед этим стало известно об ограблении квартиры российской певицы Юлии Паршуты в центре Москвы. Как уточнил Telegram-канал 112, инцидент произошел, когда исполнительницы не было дома. Преступники попали в жилье звезды, а затем вскрыли сейф при помощи отверток и ножей. Украдены деньги и украшения. Следователи разбираются в деталях произошедшего.

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#германия
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#заложники
#банки
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В Уфе крупного ресторатора подозревают в растлении 3-летней дочери: что сделал бизнесмен и в чем его обвиняет жена
07 января 2025, 12:49

Игорь Баринов (Фото: соцсети)

Известного ресторатора Уфы Игоря Баринова подозревают в растлении собственной трехлетней дочери. Заявление в полицию подала жена бизнесмена Алена. Сейчас мужчина находится в СИЗО, а следователи ищут доказательства его вины. Подробности дела приводит «Радио 1».

Обвинение в растлении трехлетней дочери


В канун Нового года супруга Игоря Баринова, широко известного ресторатора в Уфе, написала заявление в полицию, обвинив мужа в растлении их трехлетней дочери. Об этом 2 января сообщил Telegram-канал «Честный репортаж», ссылаясь на собственный источник. При этом женщина в разговоре с UFA1.RU отказалась раскрывать, что именно сделал Баринов с ребенком, объяснив свой отказ тем, что идет следствие.

«Ну, а вы знаете, что сейчас идет следствие? Об этом вообще нельзя говорить. Не знаю, могу ли я об этом говорить. Идет следствие», — сказала она.

При этом известно, что уголовное дело на бизнесмена завели по 132-й статье УК РФ. Ему инкриминируют насильственные действия сексуального характера в отношения малолетнего. Баринова арестовали и поместили в СИЗО.

Баринов вину отрицает


Сам бизнесмен свою вину отрицает. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «КП-Уфа» о том, что в деле все может быть не так однозначно.

«При обыске никаких доказательств не нашли, есть только показания жены и слова ребенка, заученные, как стишок», — рассказал источник.

Некоторые общие знакомые считают, что жена намеренно обвинила Баринова с целью наживы. Однако есть информация, что между супругами был подписан брачный договор, по которому женщина не может претендовать на деньги и бизнес мужа. Другие же говорят, что женщина не стала бы просто так наговаривать на Баринова и рушить семью, не имея четкой уверенности в его противоправных действиях.

При этом близкие друзья Игоря уверены в его невиновности. По их словам, мужчина ни при каких обстоятельствах не стал бы «лезть» на дочь, которая стала поздним, но долгожданным ребенком. Они считают, что жена сделала это из ревности.

При этом многие знакомые отмечают, что у Баринова был повышенный интерес к женщинам. А сам он был со странностями.


https://radio1.ru/news/proisshestviya/rossiyanina-zastrelili-na-otdihe-v-gruzii-chto-izvestno-o-zhestokom-ubiistve-turista/">
Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста
Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста
Игорь Баринов является довольно состоятельным бизнесменом и поклонником шотландской культуры и всячески это демонстрирует. Он носит килт и называет себя «шотландским горцем». При этом в своих соцсетях он часто публикует откровенные фото, демонстрируя свое мужское достоинство, рассуждает об интимной жизни и свободе.

У него есть своя крафтовая пивоварня, паб в стиле стимпанка Great Britain Pound (GBP) и шотландский ресторан Mc Highlander. В 2022 году ресторан попал в поле зрения Федеральной антимонопольной службы. Внимание ведомства привлекла вывеска заведения, на которой красовался символ в виде смеси ежа, волка и крысы с поднятым килтом, демонстрирующем пятую точку, похожую на человеческую. После претензии ФАС Баринов повесил на символ ресторана табличку с надписью Censored.

Также известно, что в одном из своих заведений он устраивал закрытые вечеринки для уфимцев старше 25 лет, где были всяческие развлечения для взрослых.

Свадьба и рождение дочери


В июне 2021 года Игорь Баринов женился на косметологе Алене. В сентябре у пары родилась дочь. Когда ей исполнился месяц, бизнесмен устроил фотосессию, где на нем был лишь килт, а на ребенке — только шапочка.

В январе 2022 года Бариновы крестили свою дочь, а крестным стал известный в городе бизнесмен и владелец сети кафе Михаил Кумпан.
Баринов постоянно писал в соцсети о любви к дочери и публиковал совместные фотографии.

Теперь следователям предстоит выяснить, действительно ли бизнесмен испытывал к дочери только отцовские чувства, или же обвинения жены и самой девочки подтвердятся.

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#ресторан
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Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста Игорь Баринов является довольно состоятельным бизнесменом и поклонником шотландской культуры и всячески это демонстрирует. Он носит килт и называет себя «шотландским горцем». При этом в своих соцсетях он часто публикует откровенные фото, демонстрируя свое мужское достоинство, рассуждает об интимной жизни и свободе.У него есть своя крафтовая пивоварня, паб в стиле стимпанка Great Britain Pound (GBP) и шотландский ресторан Mc Highlander. В 2022 году ресторан попал в поле зрения Федеральной антимонопольной службы. Внимание ведомства привлекла вывеска заведения, на которой красовался символ в виде смеси ежа, волка и крысы с поднятым килтом, демонстрирующем пятую точку, похожую на человеческую. После претензии ФАС Баринов повесил на символ ресторана табличку с надписью Censored.Также известно, что в одном из своих заведений он устраивал закрытые вечеринки для уфимцев старше 25 лет, где были всяческие развлечения для взрослых.Свадьба и рождение дочериВ июне 2021 года Игорь Баринов женился на косметологе Алене. В сентябре у пары родилась дочь. Когда ей исполнился месяц, бизнесмен устроил фотосессию, где на нем был лишь килт, а на ребенке — только шапочка.В январе 2022 года Бариновы крестили свою дочь, а крестным стал известный в городе бизнесмен и владелец сети кафе Михаил Кумпан.Баринов постоянно писал в соцсети о любви к дочери и публиковал совместные фотографии.Теперь следователям предстоит выяснить, действительно ли бизнесмен испытывал к дочери только отцовские чувства, или же обвинения жены и самой девочки подтвердятся.Читайте также:Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туристаПожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кроватиЛюди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США"/>