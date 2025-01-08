В США эвакуируют жителей Лос-Анджелеса из-за лесного пожара

Летом 2014 года в селе Кудеевский Иглинского района Башкирии пропал 10-летний Азамат Сулейманов. Спустя три дня его тело нашли, а по подозрению в убийстве задержали 15-летнего Георгия Беспалова, чей отец был бывшим участковым. Он дал признательные показания и назвал причину своего жестокого преступления, которая повергла в шок местных жителей. Подробности приводит «Радио 1».