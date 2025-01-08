В США эвакуируют жителей Лос-Анджелеса из-за лесного пожара

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В США началась эвакуация жителей района Палисейдс в Лос-Анджелесе из-за лесного пожара. Об этом пишут РИА Новости.
«Лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе Лос-Анджелеса, для района, где проживают около 27 тысяч человек, объявлена обязательная эвакуация» — говорится в сообщении.
Эвакуация проводится в районе Палисейдс, где расположен национальный парк и проживает порядка 27 тысяч человек. Площадь пожара на данный момент составляет свыше трех квадратных километров. Как отметила мэр города Карен Басс, ситуация очень опасная, так как скорость распространения пламени увеличивается из-за сильного ветра.
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Иван Мусатов