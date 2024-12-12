Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможность военного конфликта с Ираном. Об этом политик заявил в беседе с журналом Time.
На вопрос о возможностях начала военного конфликта с Тегераном Дональд Трамп сделал паузу, а потом ответил, что «все возможно». При этом избранный президент Соединённых Штатов Америки не стал говорить, какие шаги могут быть предприняты в отношении Ирана в будущем.
Недавно стало известно, что Дональд Трамп может отдать должность специального посланника по Ирану бывшему исполняющему обязанности главы Национальной разведки Ричарду Гренеллу. Финального решения по кандидатуре спецпосланника и по будущей стратегии относительно Исламской Республики на данный момент не было принято.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп счёл неприемлемым отвечать на вопрос о том, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах.
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Недавно стало известно, что Дональд Трамп может отдать должность специального посланника по Ирану бывшему исполняющему обязанности главы Национальной разведки Ричарду Гренеллу. Финального решения по кандидатуре спецпосланника и по будущей стратегии относительно Исламской Республики на данный момент не было принято.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп счёл неприемлемым отвечать на вопрос о том, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах.
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Ольга Енгалычева