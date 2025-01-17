Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве России и Ирана

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнёрстве между двумя государствами. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ заменит действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества Москвы и Тегерана, подписанный в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года.
Как отметил российский лидер, договор о партнёрстве между Россией и Ираном нацелен на создание условий для стабильного и устойчивого развития.
По завершении переговоров с иранским коллегой Путин подытожил, что они прошли в конструктивном и дружественном ключе.
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Как отметил российский лидер, договор о партнёрстве между Россией и Ираном нацелен на создание условий для стабильного и устойчивого развития.
По завершении переговоров с иранским коллегой Путин подытожил, что они прошли в конструктивном и дружественном ключе.
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Анастасия Чинкова