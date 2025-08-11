«Оказались в одной комнате»: Трамп надеется организовать встречу с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп надеется на переговоры Путина и Зеленского после саммита
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске состоятся переговоры между российским лидером и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Белого дома заявил, что Россия и Украина должны начать диалог — либо в двустороннем формате, либо в рамках трёхстороннего саммита. Американский политик также намерен призвать Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине.
«Конечная цель — мне нужно добиться, чтобы оба они оказались в одной комнате», — отметил Трамп.Встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа в штате Аляска. Основной темой переговоров станет ситуация на Украине, включая возможные территориальные соглашения и вопрос членства Украины в НАТО. Отмечается, что Зеленский не примет участия в переговорах Трампа и Путина, однако любые переговоры с ним пройдут после встречи двух президентов.