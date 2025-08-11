«Оказались в одной комнате»: Трамп надеется организовать встречу с Путиным и Зеленским

11 августа 2025, 19:39

Президент США Дональд Трамп надеется на переговоры Путина и Зеленского после саммита

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске состоятся переговоры между российским лидером и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.





Глава Белого дома заявил, что Россия и Украина должны начать диалог — либо в двустороннем формате, либо в рамках трёхстороннего саммита. Американский политик также намерен призвать Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Конечная цель — мне нужно добиться, чтобы оба они оказались в одной комнате», — отметил Трамп.