«Бомжей стало меньше»: Стало известно, как относятся к приезду Путина жители Аляски

11 августа 2025, 18:14

Жители Аляски обсуждают визит Путина: от симпатий до слухов о возможной передаче штата

Фото: Istock/Evina Milenova

Многие жители Аляски положительно относятся к Владимиру Путину, а новости о возможном саммите лидеров России и США в штате вновь разожгли споры о будущем этого региона.





Ирина Дергулёва из Аляски рассказала «RT» о тревоге некоторых местных жителей из-за возможного визита Владимира Путина.

«Однажды я подарила знакомому майку с Путиным и российским флагом — теперь, выпив немного, он иногда вывешивает триколор у своего дома, — поделилась Дергулёва.

«Никакой подготовки не заметила... Но заметила, что бомжей в центре стало меньше. Несколько дней назад полиция разогнала их городок, где они собирались», — отметила девушка.