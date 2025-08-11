«Бомжей стало меньше»: Стало известно, как относятся к приезду Путина жители Аляски
Жители Аляски обсуждают визит Путина: от симпатий до слухов о возможной передаче штата
Многие жители Аляски положительно относятся к Владимиру Путину, а новости о возможном саммите лидеров России и США в штате вновь разожгли споры о будущем этого региона.
Ирина Дергулёва из Аляски рассказала «RT» о тревоге некоторых местных жителей из-за возможного визита Владимира Путина.
«Однажды я подарила знакомому майку с Путиным и российским флагом — теперь, выпив немного, он иногда вывешивает триколор у своего дома, — поделилась Дергулёва.Ирина добавила, что разговоры о гипотетическом возврате штата России начались ещё пять лет назад. Однако подготовки к возможной встрече Путина и Трампа в Анкоридже она не увидела.
«Никакой подготовки не заметила... Но заметила, что бомжей в центре стало меньше. Несколько дней назад полиция разогнала их городок, где они собирались», — отметила девушка.Ранее сообщалось о продажах в Аляске матрёшек из РФ.