Захарова резко ответила Рютте на заявление о новых российских регионах

11 августа 2025, 19:08

Захарова назвала подход Рютте к вопросу новых регионов России безнравственным

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в статье на сайте «Известий» осудила заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отказе признать новые российские регионы.