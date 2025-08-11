Захарова резко ответила Рютте на заявление о новых российских регионах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в статье на сайте «Известий» осудила заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отказе признать новые российские регионы.
Ранее Рютте призвал отказаться от юридического признания территориальных потерь Киева в рамках будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта.
По словам дипломата, генсек НАТО открыто поддерживает процесс фашизации Европы, требуя не признавать новые российские территории. Его позиция вызывает крайнее возмущение, так как он, по сути, призывает к повторению событий, связанных с Холокостом, которые имели место в странах Прибалтики и Западной Украине.
Захарова добавила, что в 1920–1930-е годы в Прибалтике при содействии Германии и Италии к власти пришли фашистские правительства, которые в 1940 году были вынуждены бежать на Запад. Впоследствии эти режимы были свергнуты демократическими силами, которые получили поддержку народа. В результате прибалтийские республики добровольно присоединились к СССР на правах равных партнёров, заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
