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Решение российских властей о блокировке на территории государства целого ряда европейских СМИ говорит о том, что Западу необходимо прекратить антироссийскую истерию. Такое заявление сделала лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
«Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ <...>. На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил, незаконно, запретить российские СМИ <...> в ЕС? <...> Это был ЕС!», — отметил политик.Филиппо добавил, что Западу стоит отказаться от антироссийской истерии в НАТО и незамедлительно прекратить поставки вооружений на Украину. Это позволит избежать новых ограничений со стороны РФ.
В понедельник Евросоюз ввел 14-й пакет санкций против РФ, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых информагенств, включая РИА Новости, «Известия» и «Российскую газету», а также Voice of Europe. Станционные меры начали действовать с 25 июня.
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