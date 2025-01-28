Около 15 тысяч военных ВСУ находятся у границы С Белоруссией

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В приграничье Украины рядом с Белоруссией находится порядка 15 тысяч военных ВСУ. Такие данные предоставил пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.
«В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации», — пояснил Бычковский.
Он отметил, что на сегодняшний день на приграничных с Белоруссией территориях Украины концентрируется порядка 15 тысяч военных ВСУ. По его словам, среди них сотрудники нацгвардии, полиция и представители теробороны.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обстановка на украинской-белорусской границе в настоящее время напряженная, однако не чрезвычайная.
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