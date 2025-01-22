На Украине задержали 4 микроавтобуса с уклонистами, которых хотели вывезти в ПМР

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В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили четыре микроавтобуса, на которых местные дельцы пытались скрытно вывезти 47 уклонистов в непризнанное Приднестровье. Об этом пишет РИА Новости.
По информации спецслужбы, в сопровождении «кортежа» с военнообязанными находился и автомобиль организаторов схемы. Всего задержаны девять человек, причастных к организации попытки незаконного вывоза. В рамках комплексных мероприятий СБУ ликвидировала шесть схем уклонения от мобилизации, задержав 19 человек.
Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно около 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно около 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова