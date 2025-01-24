Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)
В современном мире риски силового столкновения ядерных держав заметно возрастают. Причина заключается в серьёзном обострении геополитического соперничества между крупными государствами.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его мнению, в мире в целом заметно возросла «конфликтность», что также увеличивает напряжённость в отношениях между странами, придерживающихся полярных взглядов на то, каким должно быть мироустройство.
Секретарь Совбеза считает, что страны Запада используют любые методы для дестабилизации политической и общественной ситуации в России и Белоруссии. По его словам, против союзных государств, помимо настоящей экономической войны, западными странами активно применяется «идеологическая и ценностная агрессия».
Шойгу подчеркнул, что такие шаги Запада влияют не только на Россию и Белоруссию, но и оказывают дестабилизирующее воздействие на международную обстановку в целом.
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Секретарь Совбеза считает, что страны Запада используют любые методы для дестабилизации политической и общественной ситуации в России и Белоруссии. По его словам, против союзных государств, помимо настоящей экономической войны, западными странами активно применяется «идеологическая и ценностная агрессия».
Шойгу подчеркнул, что такие шаги Запада влияют не только на Россию и Белоруссию, но и оказывают дестабилизирующее воздействие на международную обстановку в целом.
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Александр Бойцов