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Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

В современном мире риски силового столкновения ядерных держав заметно возрастают. Причина заключается в серьёзном обострении геополитического соперничества между крупными государствами.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его мнению, в мире в целом заметно возросла «конфликтность», что также увеличивает напряжённость в отношениях между странами, придерживающихся полярных взглядов на то, каким должно быть мироустройство.

Секретарь Совбеза считает, что страны Запада используют любые методы для дестабилизации политической и общественной ситуации в России и Белоруссии. По его словам, против союзных государств, помимо настоящей экономической войны, западными странами активно применяется «идеологическая и ценностная агрессия».



Шойгу подчеркнул, что такие шаги Запада влияют не только на Россию и Белоруссию, но и оказывают дестабилизирующее воздействие на международную обстановку в целом.

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#россия
#белоруссия
В Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер Японии Исиба заявил о намерении страны заключить мирный договор с Россией
24 января 2025, 10:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией. Об этом завил премьер-министр островного государства Сигэру Исиба в ходе своей программной речи на сессии парламента.
Он подчеркнул, что отношения Москвы и Токио в настоящее время переживают тяжёлые времена. Однако нацеленность на подписание мирного договора по-прежнему есть. Но она будет реализована только после разрешения существующего территориального вопроса.

Напомним, что отношения России и Японии уже на протяжении многих лет усугубляет отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом не рассматривалась судьба ещё двух островов – Кунашира и Итурупа. Тем не менее, СССР был убеждён, что Совместная декларация поставит точку в этой проблеме, а Япония, напротив, не отказывалась от претензий на все острова и считала документ лишь частью решения проблемы.

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#мир
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#санкции
#отношения
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Первая леди Франции — мужчина: журналистка из США обещает опубликовать доказательства
Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона Брижит — мужчина
24 января 2025, 10:05

Бриджит Макрон (Фото: соцсети)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать 30 января доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит биологически не является женщиной. Об этом она написала в своих соцсетях.
По версии журналистки, которая уже несколько лет занимается расследованием этой истории, Брижит Макрон на самом деле — это ее родной брат Жан-Мишель. В семье было шестеро детей, и настоящая Брижит пропала без вести или умерла в начале 1961 года. Примерно в 1984 году Жан-Мишель решил стать своей пропавшей сестрой.

Так, Оуэнс заявила, что 30 января опубликует доказательства того, что Бриджит является биологическим мужчиной. Однако перед этим она обращалась к Макрону, направив ему ряд вопросов и попросила прислать детские фотографии его жены, но запрос остался без ответа.

О том, что Брижит Макрон является мужчиной уже давно говорят во всем мире. Публика обсуждает ее мужскую походку, большой размер ноги, прическу, похожую на парик и другие признаки. А король Карл Великобритании не целует ей руку, как положено по этикету при встрече, а пожимает.

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#макрон
#пушков
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Минобороны Франции: у разведки нет данных о нападении России на Европу
24 января 2025, 06:36

Фото: iStock/andriano_cz

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню опроверг слухи о наличии у разведки страны данных по нападению России на страны ЕС. Об этом он заявил телеканалу LCI.
«Нет никаких разведданных, позволяющих предположить, что в краткосрочной перспективе существуют планы нападения на страны ЕС. В таких вопросах важно быть точным», — сказал Лекорню.

Свой комментарий министр дал на фоне заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о якобы имеющейся информации о планах РФ напасть на Европу. При этом Лекорню подчеркнул, что угроза России для ЕС есть в серой зоне, ведь там страны: «не полностью в состоянии войны, но и не полностью в состоянии мира».

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#ес
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#война
#нападение
#евросоюз
#разведка
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Трамп рассекретил документы об убийстве президента Джона Кеннеди
24 января 2025, 00:33

Фото: iStock/rschroed

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве бывшего главы государства Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщили на сайте Белого дома.
«Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, федеральное правительство не обнародовало все свои документы, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах как можно скорее обнародовать все документы, связанные с этими убийствами.», — говорится в официальном документе.

Также рассекретят документы об убийстве Мартин Лютера Кинга в 1968 году, активиста за права темнокожих в США. Это же произойдет с документами об убийстве брата Джона Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году.

Напомним, что 35-й президент США Джон Кеннеди был убит в 1963 году в результате выстрела из снайперской винтовки. Происшествие случилось в ходе его предвыборной поездки в Далласе.

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#поездки
#дональд трамп
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Нетаньяху заступился за Маска после «нацистского» жеста на инаугурации Трампа
24 января 2025, 00:15

Фото: iStoock/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за миллиардера Илона Маска после обвинений в том, что бизнесмен вскинул руку в нацистском приветствии после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом глава страны написал на своей странице в соцсети X.
«Илон Маск оклеветан», — написал Нетаньяху.

Как отметил премьер-министр, Маск является большим другом Израиля. Бизнесмен не раз поддерживал страну в ее праве защищать от террористов и тех, кто пытается уничтожить еврейское государство.

Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа 20 января общественность обратила внимание на жест Илона Маска, когда тот прижимал правую руку к груди, после чего вытягивал ее ладонью вниз. Многие отметили, что жест очень похож на нацистское приветствие.

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#дональд трамп
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FT: СПГ-танкеры из США сменили курс с Южной Америки и Азии на порты Европы
23 января 2025, 23:45

Фото: iStock/Dikuch

Танкеры из США, которые перевозят сжиженный природный газ в страны Азии и Южной Америки, сменили курск на европейские порты. Об этом сообщают в Financial Times.
«Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантическом океане и направляются в Европу, поскольку владельцы грузов стремятся извлечь выгоду из ситуации на рынке», — пишут в британской газете.

Как отмечают авторы материала, сейчас Европа сокращает запасы в своих газохранилищах. На фоне этого владельцы СПГ могут попытаться извлечь выгоду и продать груз с большей прибылью.

За последний месяц смене курса последовали не меньше семи танкеров. По словам одного из аналитиков рынка СПГ Алекса Фроли, некоторые сделали это в довольно резком формате. Танкеры перевозили порядка 500 тысяч тонн газа. Сведения аналитической компании ICIS уточняют, что шесть танкеров направлялись в Азию и к мысу надежды, а оставшийся в Колумбию.

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Указ Трампа об отказе в гражданстве по праву рождения заблокирован судом Сиэтла
23 января 2025, 22:43

Фото: istockphoto/Nastco

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении получения американского гражданства по праву рождения временно заблокирован судом в Сиэтле. Об этом телеканалу CNN стало известно из судебного постановления.
«Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. И не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен», — добавил судья Джон Кугенур.
Кугенур, назначенный при Рональде Рейгане, посчитал указ действующего президента США вопиюще неконституционным, удовлетворив прошение представителей Аризоны, Орегона, Иллинойса и Вашингтона.

По заявлению истцов, новоиспеченный хозяин Белого дома пренебрегает 14-й поправкой к конституции, которая была принята еще в 19-м веке.

Таким образом, если бы указ был принят, дети не смогли бы стать американцами, даже если их родители находились в стране на законных основаниях, но лишь по рабочей или туристической визе.

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#дональд трамп
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#новости
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Журналист Боуз указал Трампу на ошибку в словах о войне
Журналист Боуз: помощь Америки во время ВОВ нельзя сравнивать со вкладом СССР
23 января 2025, 19:47

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Помощь, оказанная Америкой СССР во время Великой Отечественной Войны, не сравнима с той жертвой, которую принес советский народ. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
«Президент Дональд Трамп заявил: Россия помогла США победить нацистов. Все совершенно наоборот», — пояснил журналист.

По его мнению, американская программа ленд-лиза была значимой, но при этом малой долей по сравнению с гораздо большим вкладом СССР. Тот факт, что вся оказанная помощь была возвращена, свидетельствует о решимости и настоящей чести советских граждан, заключил Боуз.

Напомним, российские власти неоднократно заявляли о необходимости противостоять попыткам переписать историю войны. Глава Российской Федерации Владимир Путин указывал, что сохранение правды о Великой Отечественной войне является одной из ключевых задач России.

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Трамп отозвал охрану для бывших чиновников, несмотря на угрозы Ирана
NYT: Трамп отозвал охрану для Помпео и Хука, несмотря на угрозы Ирана
23 января 2025, 19:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения о продолжающихся угрозах со стороны Ирана. Об этом информирует New York Times.
Уточняется, что упомянутые чиновники сыграли ключевые роли в агрессивной политике против Ирана в первый президентский срок Трампа, включая авиаудар в 2020 году, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Согласно информации издания, Трамп также распорядился отменить охрану Джона Болтона — своего экс-советника по нацбезопасности, который «также находится в опасности». Сам Болтон подтвердил, что его лично уведомили о высоком уровне угрозы в отношении политиков.

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