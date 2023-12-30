FP: Украина может потерять ряд территорий после российских ударов

Фото: istockphoto/aapsky
Украинские политики сомневаются, что страна сможет и дальше удерживать все принадлежащие ей территории. Особенно на фоне недавних массированных российских ударов.
Обозреватели указывают на то, что активизация российских войск на востоке и сокращение военной и финансовой помощи Запада могут привести Украину к новым территориальным потерям. И это уже становится реальностью, достаточно посмотреть на карту, отмечает депутат Верховной рады Александра Устинова.
Читайте также:
В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Минобороны: Российские военные поразили склады ГСМ в зоне СВО
Массированные удары по территории Украины показали, что её ждёт в 2024 году
Александр Бойцов