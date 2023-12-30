Экс-глава МВД Украины Луценко назвал положение ВСУ критическим

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Экс-глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Юрий Луценко заявил о критичности положения ВСУ. Об этом он сообщил в интервью YouTube-канала «Прямой».
По его словам, нынешний период является самым тяжёлым для Украины с начала конфликта.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда заинтересованы исключительно в своих рейтингах.
Вместе с тем Луценко подчеркнул, что Зеленский не хочет, чтобы народ ополчился против него из-за закона о мобилизации. Экс-глава МВД убежден, что президент Украины должен взять на себя ответственность за проект закона, определяющий правила мобилизации граждан в стране.
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Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда заинтересованы исключительно в своих рейтингах.
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Анастасия Чинкова