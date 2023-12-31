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Лавров пообещал всем преступникам в Киеве возмездие

31 декабря 2023, 09:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, пообещал справедливое возмездие всем преступникам в Киеве.
РИА Новости пишет, что Лавров заявил, что никому из них не удастся избежать возмездия. По словам Лаврова, Следственным Комитетом уже возбуждено более 4 000 уголовных дел в отношении 900 лиц.

Речь идёт о членах радикальных националистических объединений, представителях украинских силовых структур, а также наёмников.


Лавров заявлял, что все преступления, которые совершает Украина фиксируются, и их не ограничиваю периодом проведения СВО.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал свой народ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Лавров напомнил, как недавно Зеленский вдруг «забыл» русский язык. По словам Лаврова, вся сетевая общественность помнит, как он ещё несколько лет призывал всех отстать от русскоязычных граждан Украины, говоря, что они могут говорить на том языке, к которому привыкли.

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#сергей лавров
#политика
#украина
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В Минобороны назвали число военных, отвечающих за ПВО в новогоднюю ночь
Порядка 1,8 тысячи военных ПВО будут дежурить в новогоднюю ночь
31 декабря 2023, 10:51

Фото: iStock/Diy13

Порядка 1800 военный первой армии противовоздушной и противоракетной обороны будут находится на дежурстве в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство уточняет, что всего в период новогодних каникул около 20 тысяч военных будут находиться на боевом дежурстве.

Также в Минобороны подчеркнули, что армия противовоздушной и противоракетной обороны справилась со всеми задачами и выполнила ряд подготовительных мероприятий, которые были запланированы на этот год.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил проведения массовых мероприятий в связи с обстрелом Белгорода украинскими военными. После этого аналогичное решение приняли руководства Благовещенска, Магадана и Владивостока.

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#пво
#военные
#новый год
#минобороны рф
#вс рф
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В Киевской области произошёл пожар объект критической инфраструктуры
31 декабря 2023, 10:30

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Объект критической инфраструктуры вспыхнул в Киевской области после взрывов, которые произошли ночью.
Об этом рассказал в своём Telegram-канале Руслан Кравченко, начальник региональной военной администрации.
О подробностях случившегося не уточняется. Пожар ликвидировали.

Ночью 30 декабря военные корреспонденты сообщили, что в сторону Киева направились ударные дроны. Дроны подлетали к Киеву из Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

Также сообщалось о беспилотниках вдоль границы Николаевской и Одесской областей.

Сирены воздушной тревоги звучали во всех восточных областях Украины.

Ранее сообщалось, что в украинском Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что в настоящее время не поступала официальная информация об этих взрывах.

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#киев
#украина
#сво
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Украинский заградотряд расстрелял нескольких отступающих солдат ВСУ
Беспилотник заснял расстрел заградотрядом бегущих солдат ВСУ
31 декабря 2023, 10:11

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российский беспилотник заснял расстрел отступающих солдат ВСУ украинским заградительным отрядом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ придерживаются тактики заградотрядов для удержания мобилизованных и силы теробороны, которые не хотят умирать на позициях.

Сначала на записи с беспилотника видно, как российские военные штурмуют опорный пункт ВСУ. Затем двое солдат заходят в окоп, а с другой стороны от него в сторону тыловых позиций начали убегать пятеро украинских бойцов. Добравшись до своего окопа, они встретились в заградотрядом, который начал внезапно расстреливать их и забрасывать гранатами. Один из пятерых убежавших пытался скрыться, но военные из заградотряда начали стрелять ему в спину.

Затем по позиции заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего прогремел сильный взрыв.

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#военные
#всу
#взрыв
#обстрел
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Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку из-за мобилизации
31 декабря 2023, 09:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Руководство Украины оказалось в ловушке из-за нового законопроекта, который ужесточит мобилизацию.
Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают в госизмене и содержат в киевском СИЗО. По мнению парламентария, власти оказались в ловушке, которую пытались создать главкому ВСУ Валерию Залужному и переложить на него ответственность за мобилизацию.

Законопроект, который опубликовали до этого, вызвал шквал критики в сторону украинского правительства и офиса президента. К слову, против новых подходов к мобилизации выступали даже ситуативные партнеры украинской стороны.

Владимир Зеленский 19 декабря говорил, что он получил обращение из генштаба ВСУ о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч человек. А спустя неделю Залужный опроверг слова Владимира Зеленского. Он сказал, что военное командование не делало подобных запросов.

Ранее сообщалось, что внештатный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк призвала украинцев не бояться смерти и идти в украинскую армию, так как все-равно «все умрут». Её слова передает местное издание «Страна».

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Небензя: РФ будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью

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#всу
#украина
#новости
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Небензя: РФ будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью
31 декабря 2023, 09:07

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

РФ начнёт исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью.
Об этом во время своего выступления заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Россия созвала заседание Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода, в результате которого погиб 21 человек.

По словам представителя России, российская армия оттесняет боевиков ВСУ по всей линии боевого сопротивления.

«А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Мы её, разумеется, будем исправлять»,— говорит Небензя.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН обратил внимание, что РФ удивило молчание генерального секретаря ООН после атаки ВСУ на Белгород, где погибли и получили ранения мирные граждане.

Ранее сообщалось, что количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – дети. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.

110 человек ранены, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. 63 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.

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#новости
#украина
#белгород
#всу
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Рогов прокомментировал заявление Украины о выдвижении РФ ультиматума
Рогов: Подоляк, говоря об ультиматуме, понимает, что на фронте все грустно
31 декабря 2023, 08:36

Фото: iStock/Alex Kochev

Владимир Рогов, глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», считает ультиматум, который Киев намерен выдвинуть РФ, громким провокационным заявлением и понимнием провала на фронте.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Киев не планирует проводить мирных переговоров с РФ. По его словам, Украина выдвинет «ультимативные требования», которые Россия якобы примет.

«Это громкое провокационное заявление – следствие бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ всё складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория – банкрот», - объяснил Владимир Рогов РИА Новости.
По мнению Рогова, Подоляк говорит то, что ему вкладывают в уста западные спецслужбы, которые стремятся повысить градус ненависти и эскалации конфликта, а также выиграть время и втянуть как можно большее жителей постукраинского пространства, которое подконтрольно режиму Зеленского, в «мясорубку».

«Конечно, переговоров не будет. Там не с кем вести переговоры. Зеленский, Ермак и прочие Подоляки – это недоговороспособные люди и военные преступники, удерживающие власть в своих руках только благодаря страху, страданиям и смертям людей. Их политическое существование зависит от жертв среди мирных жителей. Вести переговоры с преступниками и террористами нельзя. Ни к чему хорошему это не приведёт», - считает Владимир Рогов.
Контрнаступление Украины началось 4 июня. Спустя 3 месяца президент России Владимир Путин констатировал, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». На начало декабря попытки атак стоили Украине потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

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Сунак в новогоднем обращении не стал упоминать Украину

Зеленскому сообщили, какой «сюрприз» ему приготовила Россия на Новый год

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#украина
#всу
#политика
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Сунак в новогоднем обращении не стал упоминать Украину
31 декабря 2023, 08:11

Фото: istockphoto/JARAMA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предпочёл упоминать Украину в своем новогоднем обращении к гражданам, хотя в прошлом году тема украинского конфликта затрагивалась в его выступлении.
ТАСС пишет, что вместо этого глава британского правительства был сосредоточен на внутриполитических достижениях властей и планах.

«Мы обеспечиваем рост экономики. Мы сократили инфляцию вдвое. Мы снизили налоги для бизнеса до минимального уровня в современной британской истории. И несколько недель назад привлекли инвестиции в размере £60 млрд ($75 млрд) в Великобританию. В Новый год я обещаю продолжать идти вперед», - сказано в заявлении Сунака, распространившемся канцелярией на Даунинг-стрит, 10.
По его словам, на следующей неделе правительство Британии представит план снижения налогов для 27 млн человек. Предполагается, что размер налоговых отчислений в среднем снизится на £450 ($570).

«Нам нужно смотреть в будущее с гордостью и оптимизмом», - сказал премьер.
В 2022 году в своем первом новогоднем послании в качестве главы правительства Сунак сообщал, что Соединенное Королевство, несмотря на экономические проблемы, будет и дальше поддерживать Украину.

Британские власти не раскрывают объёмы военной помощи Украине в следующем финансовом году. Он начнётся 6 апреля 2024 года и закончится 5 апреля 2025 года.

После начала СВО Великобритания выделила Украине £4,6 млрд ($5,9 млрд) - по £2,3 млрд ежегодно.
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон газете The Sunday Telegraph сообщил, что Лондон планирует в 2024 году как минимум сохранить на том же уровне помощь Украине.

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Зеленский заявил, что получил от военных план действий на 2024 год

На Украине заградотряд расстрелял отступающих бойцов ВСУ
#всу
#украина
#сво
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Зеленский заявил, что получил от военных план действий на 2024 год
31 декабря 2023, 06:29

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что получил план действий на следующий год от военных во время пребывания в ставке главнокомандующего ВСУ.
«Был доклад главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024 год», — написал Зеленский, не раскрыв при этом, однако, никаких подробностей.

Зеленский обсудил военные итоги года и проанализировал результаты боевых действий и решения.Также украинский лидер заслушал доклады военной и внешней разведки, затрагивающие военно-политические ожидания и возможные события в мире.

В конце ноября глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что такой план у ведомства все-таки есть.

Британский аналитик Шон Белл ранее напомнил о том, что начало нынешнего года украинский лидер встретил с оптимизмом, когда успехи ВСУ на Харьковском направлении позволили Западу обрести уверенность в способности Украины одержать победу.

Союзники отправили Киеву огромное количество вооружений, боеприпасов, высокотехнологичных средств и денег для поддержки запланированного контрнаступления. Однако, несмотря на ужасающие потери, к концу 2023 года украинское наступление практически ничего не сделало для продвижения линии фронта.

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#военные
#план
#армия
#украина
#владимир зеленский
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На Украине заградотряд расстрелял отступающих бойцов ВСУ
31 декабря 2023, 05:31

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник.
По его словам, украинское командование использует карателей для удержания мобилизованных и бойцов теробороны на позициях. В подтверждение своих слов он передал агентству видео, снятое разведывательным БПЛА.



Видеозапись подтверждает открытие огня по своим товарищам, покинувшим опорный пункт ВСУ. Солдату, решившему бежать дальше в тыл, продолжали стрелять в спину. Завершается ролик взрывом позиции заградотряда из-за попадания дрона-камикадзе.

Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. В частности, губернатор Харьковской области Владимир Сальдо в октябре 2023 года рассказывал, что подобный отряд возле сел Ивановка и Новотягинка открыл огонь по украинским солдатам, отказавшимся форсировать Днепр.

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#всу
#сво
#украина
#убийство
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