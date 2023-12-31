Фото: сайт Кремля
Сергей Лавров, министр иностранных дел России, пообещал справедливое возмездие всем преступникам в Киеве.
РИА Новости пишет, что Лавров заявил, что никому из них не удастся избежать возмездия. По словам Лаврова, Следственным Комитетом уже возбуждено более 4 000 уголовных дел в отношении 900 лиц.
Речь идёт о членах радикальных националистических объединений, представителях украинских силовых структур, а также наёмников.
Лавров заявлял, что все преступления, которые совершает Украина фиксируются, и их не ограничиваю периодом проведения СВО.
Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал свой народ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Лавров напомнил, как недавно Зеленский вдруг «забыл» русский язык. По словам Лаврова, вся сетевая общественность помнит, как он ещё несколько лет призывал всех отстать от русскоязычных граждан Украины, говоря, что они могут говорить на том языке, к которому привыкли.
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Речь идёт о членах радикальных националистических объединений, представителях украинских силовых структур, а также наёмников.
Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал свой народ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Лавров напомнил, как недавно Зеленский вдруг «забыл» русский язык. По словам Лаврова, вся сетевая общественность помнит, как он ещё несколько лет призывал всех отстать от русскоязычных граждан Украины, говоря, что они могут говорить на том языке, к которому привыкли.
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Мария Фирсова