Олаф Шольц рассказал о своём диагнозе

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом, об этом он сам рассказал на своей странице в социальной сети X.
«Актуальный тест на COVID-19 показывает две линии. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение», - прокомментировал ситуацию Шольц.
Канцлер также отметил, что планирует продолжать работу, несмотря на свою болезнь, но делать это он будет в изоляции.
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