Стал известен новый состав правительства Франции

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Во Франции утвердили новый состав правительства, первое заседание кабмина назначили на понедельник, 23 сентября. Об этом сообщил генсек Елисейского дворца Алекси Колер во время трансляции в своих соцсетях.
«Первый совет министров в новом составе состоится в понедельник в 15 часов (16.00 мск — прим.ред.)», — заявил Колер.В новом составе правительства полностью отсутствуют министры от левых партий, несмотря на победу их блока на выборах.
Ранее сообщалось, что в Париже несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и недавно назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье. Отмечалось, что акция протеста организована партией левых, молодежными и феминистскими организациями.
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