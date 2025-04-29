«Настоящий подарок»: Пошлины Трампа обернулись приятным сюрпризом для КНР

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали неожиданным преимуществом для лидера Китая Си Цзиньпина, подрывая доверие мира к надежности Соединенных Штатов, сообщает газета Wall Street Journal.
Такой шаг со стороны американцев ослабляет позиции США на глобальной арене, позволяя Китаю укреплять свои экономические связи. Издание подчеркивает, что текущая торговая политика Трампа может навредить его второму сроку.
Высокие пошлины на импорт из Китая, введенные в марте и апреле, угрожают дефицитом товаров в США. Время для ограничений выбрано неудачное: продавцы как раз начинают активно заготавливаться на вторую половину года, где ожидается высокий спрос под начало учебного года, а затем — Рождество.
Издание считает, что избиратели поддержали Трампа, вспоминая экономические успехи его первого срока, но теперь он слишком увлечен своими более «дикими» идеями в торговле и внешней политике. Пошлины против союзников и конкурентов подрывают глобальное лидерство США, что издание называет стратегической ошибкой.
Читайте также:
Red Eléctrica: в Испании восстановили около 60 процентов электроснабжения после ЧП
Не берут на конкурсы из-за имени и фамилии: Внучка Пугачевой расплачивается за грехи великой певицы
В Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии
Высокие пошлины на импорт из Китая, введенные в марте и апреле, угрожают дефицитом товаров в США. Время для ограничений выбрано неудачное: продавцы как раз начинают активно заготавливаться на вторую половину года, где ожидается высокий спрос под начало учебного года, а затем — Рождество.
Патрушев заявил о подготовке НАТО к захвату Калининградскую область
Издание считает, что избиратели поддержали Трампа, вспоминая экономические успехи его первого срока, но теперь он слишком увлечен своими более «дикими» идеями в торговле и внешней политике. Пошлины против союзников и конкурентов подрывают глобальное лидерство США, что издание называет стратегической ошибкой.
«Ошибочно думать, что пошлины наносят только внутренний ущерб. Вынужденное наступление на друзей и соперников пошатнуло мировую уверенность в надёжности США... (...) Пошлины Трампа против союзников являются настоящим подарком Си Цзиньпину», — поразилось издание.Если Трамп не учтет эти риски, его второй срок может оказаться под угрозой, заключает газета.
Читайте также:
Red Eléctrica: в Испании восстановили около 60 процентов электроснабжения после ЧП
Не берут на конкурсы из-за имени и фамилии: Внучка Пугачевой расплачивается за грехи великой певицы
В Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии
Мария Моисеева