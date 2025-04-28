В Польше восхитились Путиным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк восхитился российским лидером Владимиром Путиным, о чем заявил своему оппоненту Мареку Якубяку.
«Да, да. Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — сказал Мацяк на соответствующий вопрос.Первый тур польских выборов назначен 18 мая. Действующий лидер Анджей Дуда не сможет участвовать в голосовании, поскольку у него истекает второй срок подряд. По данным опросов, при необходимости второго тура в июне выйдут кандидаты Руфал Тшасковский от коалиции премьера Дональда Туска и глава института национальной памяти, кандидат «Права и справедливости» Кароль Навроцкий.
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