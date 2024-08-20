Зеленский: ситуация на торецком и покровском направлениях сложная

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на покровском и торецком направлениях как сложную для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Главнокомандующий Сырский представил доклад о фронте и обороне на этих направлениях. Ситуация действительно непростая», – высказался Зеленский.Ранее Сырский также подтвердил, что ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями на всей линии фронта. Он добавил, что российская армия сохраняет значительное преимущество в артиллерийских боеприпасах, в три раза превышая запасы украинских войск.
Кроме этого депутат рады Украины Безуглая, также в Telegram, заявила, что переход городов Покровск и Торецк под контроль России – это вопрос ближайшего времени. Она сообщила, что участки фронта не защищают и военным не поступают боеприпасы.
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Лия Мурадьян