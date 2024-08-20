Сенатор Джабаров предложил жёсткое наказание для иностранных наёмников

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Сенатор Владимир Джабаров заявил, что иностранные наёмники, воюющие на фронте в составе ВСУ, должны получать пожизненные сроки, поскольку наёмничество само по себе является тяжким преступлением.
«Участь наемников плачевная. Я бы им давал пожизненный срок. Наёмничество — тяжкое преступление, если они попадут в плен. Но решение за нашими военными. Либо вести с ними бой с любыми результатами этого боя», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.
Ранее руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили также заявлял, что в атаке на Курскую область участвует большое число иностранных наёмников, включая французов, поляков, румын, грузин и т. д.
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