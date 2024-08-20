Россиянка поехала на СВО в поисках пропавшего в бою мужа

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Сабина, жена пропавшего командира штурмового отряда Арсена Геворгяна, рассказала, как отправилась на передовую, чтобы найти мужа. Последнее аудиосообщение от Арсена она получила 5 июня, в котором он выразил плохое предчувствие.
«Ты, если что, мне пиши. Я потом отвечу. Всё, зайка, пока-пока. Люблю тебя», –передает РТ слова мужа Сабины.
12 июня Сабине позвонили из части и сообщили, что её супруг погиб. Арсен вместе с товарищами пошел на помощь группе Самсона, чтобы обеспечить отход штурмовиков. Но их взяли в кольцо. Муж Сабины начал прикрывать ребят. Пулеметчик из церкви простреливал ему ноги. Арсен на руках отполз к другому зданию и перетягивал раны жгутом, когда в него попал FPV. Он сгорел заживо. Благодаря Арсену четверо бойцов смогли убежать.
Самсон рассказал Сабине, что тащил Арсена до монолитной плиты, чтобы спрятать от минометов. Сам он терял сознание, но поставил точку локации и пополз на эвакуацию.
Сабина решила забрать тело мужа с поля боя. Через знакомых она вышла на бойцов «Ахмата» и отправилась в Лисичанск. Но вытащить Арсена пока не удалось из-за ожесточенных боев в районе Волчанска.
В итоге девушка вернулась из зоны СВО и планирует заключить контракт с Минобороны, чтобы поехать на передовую уже официально. Главное для неё – найти мужа.
«Пока не обнимешь меня – холодного или тёплого, – ни во что не верь», – сказал боец жене перед отправкой.
Сабина взяла позывной Карма и сейчас волонтером помогает полку мужа и взводам БПЛА. Бойцы «Ахмата» на день рождения девушки исполнили ее желание – пустили памятный залп по противнику.
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