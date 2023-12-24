Боррель призывает мобилизовать все возможности для недопущения победы РФ

Фото: istockphoto/sinonimas
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает европейцев мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы РФ в украинском конфликте.
Издание The Guardian пишет, что Боррель считает, что ЕС нужно изменить курс на мобилизацию всех возможностей. В противном случае РФ сможет победить.
Он признал Россию великой державой, которая несёт угрозу не только Украине, но Европе. По мнению Борреля, Москва не будет удовлетворена «ограниченной территориальной победой».
По словам политика, ЕС нужно готовиться к конфликту высокой интенсивности, который будет долго длиться.
Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.
Читайте также:
Французский генерал Паломеро предупредил украинцев об ужасной зиме
Эстонский генерал Террас предположил, что РФ начнёт наступление в Рождество
Песков рассказал, что Путин готов к переговорам с Украиной при одном условии
Он признал Россию великой державой, которая несёт угрозу не только Украине, но Европе. По мнению Борреля, Москва не будет удовлетворена «ограниченной территориальной победой».
Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.
Читайте также:
Французский генерал Паломеро предупредил украинцев об ужасной зиме
Эстонский генерал Террас предположил, что РФ начнёт наступление в Рождество
Песков рассказал, что Путин готов к переговорам с Украиной при одном условии
Мария Фирсова