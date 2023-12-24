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Боррель призывает мобилизовать все возможности для недопущения победы РФ

24 декабря 2023, 15:04
Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает европейцев мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы РФ в украинском конфликте.
Издание The Guardian пишет, что Боррель считает, что ЕС нужно изменить курс на мобилизацию всех возможностей. В противном случае РФ сможет победить.

Он признал Россию великой державой, которая несёт угрозу не только Украине, но Европе. По мнению Борреля, Москва не будет удовлетворена «ограниченной территориальной победой».


По словам политика, ЕС нужно готовиться к конфликту высокой интенсивности, который будет долго длиться.

Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.

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#украина
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Российский боец попросил Путина наградить командира
24 декабря 2023, 15:16

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин пообщался с военнослужащими — Героями России.
К президенту обратился солдат с просьбой наградить его командира. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Мужчина настоящий. Он: «Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!». О товарищах боевых не забывает», — рассказал Владимир Путин.
Выяснилось, что военный не знал, что весь экипаж представили к наградам.

«Какой товарищ у вас по оружию надежный. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — рассказал Владимир Путин.
Также президент отметил, что боец не стал просить денег и путёвки, а попросил танк и награду для своего командира.

«Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — сказал Владимир Путин.
Награждение прошло 19 декабря после заседания расширенной коллегии Минобороны.

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В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
DW: в ВСУ не понимают, как мобилизовать еще 500 тысяч человек, добровольцев нет
24 декабря 2023, 15:14

Фото: iStock/Olena_Z

В рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Об этом сообщил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко.
По словам Марченко, абсолютно не понятно, как восполнить дефицит личного составка в ВСУ.

Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. В состав украинской армии берут всех и каждого, независимо от возраста и имеющихся проблем со здоровьем, что безусловно негативно сказывается на успехах ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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Французский генерал Паломеро предупредил украинцев об ужасной зиме
24 декабря 2023, 14:54

Фото: istockphoto/Simoncountry

Украинцев ждёт ужасная зима, а их шансы на успех малы.
Так считает экс-глава главного штаба ВВС Франции, генерал Жан-Поль Паломеро, пишет Francetvinfo.

«В лучшем случае они смогут отстоять позиции, которые у них есть сейчас. Это самое большее, на что мы можем надеяться», — говорит Паломеро.
Военный считает, что Вооруженные силы Украины могут добиться успехов в том случае, если Украине только если Киеву увеличат финансирование.

Ранее командир 2-го механизированного батальона президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ )Игорь Губаренко пожаловался журналистам издания «Украинская правда» на то, что многие фронтовые отказники избегают наказания из-за особенностей действующего законодательства.

По его словам, уголовный кодекс страны не работает с отказниками, и привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требует от двух недель до месяца. Более того, солдаты могут найти «лазейки» в законе даже после длительного разбирательства.

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#всу
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В Брянской области ВСУ обстреляли село, есть пострадавший
24 декабря 2023, 14:05

Фото: istockphoto/Standart

Жителя села Зерново Суземского района Брянской области ранило во время обстрела со стороны ВСУ.
Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По мирным объектам в Зерново было выпущено более 30 снарядов. По селу наносились удары из минометного и танкового орудий.

Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь.

Разрушена оказалась хозпостройка и нарушилось энергоснабжение в селе. Все экстренные и оперативные службы на месте ведут работы.

Ранее сообщалось, что Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.

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#всу
#украина
#сво
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Российские военные поразили на аэродроме норвежские и французские ЗРК ВСУ
24 декабря 2023, 13:48

Фото: iStock/JARAMA

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства и французским Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Министерство обороны (МО) РФ в воскресенье, 24 декабря.

В ведомстве сообщили о поражении авиационной техники, средств навигационного обеспечения полетов, а также авиационных боеприпасов. Операция проходила на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.

Также российским войскам удалось нанести удары по живой силе и военной технике ВСУ в 127 районах.

Ранее сообщалось. что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции. Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска регулярно наносят удары по технике и живой силе ВСУ.

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#россия
#украина
#минобороны рф
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В Запорожской области разрушили несколько объектов инфраструктуры
24 декабря 2023, 13:28

Фото: iStock/RamonCast

Несколько инфраструктурных объектов разрушили на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации, которая подчинена украинским властям, Юрий Малашко.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», - сообщил он в Telegram-канале.
Точное число объектов и степень их разрушений не уточняются.

Накануне ночью воздушная тревога на части Запорожской области, которая находится под контролем Киева, длилась чуть более 4 часов.

Ранее сообщалось, что Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.

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#запорожская область
#всу
#украина
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Эстонский генерал Террас предположил, что РФ начнёт наступление в Рождество
24 декабря 2023, 11:19

Фото: istockphoto/Peter Ekvall

Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение.
Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.

«Силы Украины заканчиваются. У них на исходе техника и оружие. У России этого тоже немного, но они могут собраться для этого конкретного рождественского наступления», — заявил Рихо Террас.
Террас уверен, что Запад должен нарастить военную поддержку Украины. Он уверен, что в случае, если фронт развалится, а российские военные смогут забрать обратно что-то крупное, это будет «плохим сигналом всему миру».

По словам генерала, Европарламенту нужно сыграть роль в этой ситуации.

Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в социальной сети X заявила о том, что предательство Украины западными странами неизбежно. По словам Дейли, западные союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования.

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#эстония
#украина
#россия
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Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
24 декабря 2023, 11:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции. Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска регулярно наносят удары по технике и живой силе ВСУ.

Он добавил, что так как у украинских солдат имеются серьезные потери в бронетехнике, то они буквально вынуждены подвозить свои боеприпасы и на обычном транспорте, который не имеет спецзащиты.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ в течение последних суток сбили на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ в районе Горловки, Марьинки и Победы в Донецкой народной республике (ДНР).

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#конфликт
#боеприпасы
#машины
#сво
#всу
#солдат
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Сбежавший журналист Печий подписывал заявление, предполагающее возвращение
24 декабря 2023, 09:34

Фото: istockphoto/alexytrener

В Киеве дали комментарий, касающийся отказа телеведущего Алексея Печия вернуться на родину после завершения саммита Европейского союза (ЕС).
Ростислав Карандеев, который исполняет обязанности министра культуры Украины сообщил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что действия журналиста не являются правомерными.

Карандеев отметил, что каждый, выезжающий за границу, предоставляет большой пакет документов и подписывает обязательство вернуться на родину по завершению своих задач.

«Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», —отметил Карандеев.
Также было опубликовано обращение журналиста. Он просил содействовать в пересечении границы, чтобы присутствовать на саммите ЕС 14-15 декабря. Журналист обязывался вернуться на Украину к 22 декабря.

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