Главы минобороны ЕС не договорились о новом пакете помощи Украине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны сообщил, что министры обороны стран ЕС не сумели договориться о новом транше на военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу», — цитирует агентство слова главы евродипломатии.
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