«Он настроен серьёзно»: В НАТО испугались решения Трампа об альянсе

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Если Дональд Трамп победит в президентских выборах, то может серьёзно настроиться на выход США из альянса, с таким заявлением выступил бывший руководитель по политическому планированию НАТО Фабрис Потье в интервью для Newsweek.
«Вероятно, (среди руководства НАТО) есть обеспокоенность, что на этот раз Трамп будет серьезно настроен на выход (США из альянса)», — выразил опасения Североатлантического альянса Потье.
Он напомнил, что в последнем президентстве Трампа его предложение о выходе страны из альянса было пресечено другими членами американского правительства. Однако, на этот раз он может быть настроен гораздо более серьёзно и довести начатое до конца, отметил Потье.
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Евгения Парфентьева