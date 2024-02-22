Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Он не готов»: Украинский политик не считает Зеленского способным управлять страной

«Он не готов»: Украинский политик не считает Зеленского способным управлять страной

Медведчук: Зеленский не готов управлять старной
22 февраля 2024, 09:52
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Нынешний глава Украины Владимир Зеленский не подготовлен для того, чтобы управлять государством, с таким заявлением выступил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью для «РИА Новости».
«Говорить о том, что Зеленский какой-то подготовленный человек и профессионал несмотря на то, что он пять лет при власти как высшее должностное лицо в стране, не приходится», — прокомментировал ситуацию Медведчук.

По его словам, на место Зеленского можно поставить любого другого человека. Действующий глава Украины просто не способен управлять страной, считает Медведчук, западные кураторы могут заменить его любым другим политиком, который будет также послушно исполнять их команды.


Ранее Медведчук заявил, что в случае президентских выборов на Украине судьбу Зеленского будет решать не народ, а Запад.

Читайте также:

Медведчук: Решать судьбу Зеленского на выборах будет Запад, а не народ

Медведчук назвал условие для переворота на Украине

Медведчук: Украинцев спасёт только выбор в пользу России
#владимир зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Возвращайся домой»: Медведев назвал Одессу русским городом
Медведев назвал Одессу русским городом
22 февраля 2024, 10:03

Фото: Официальный сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом, его цитирует «РИА Новости».
«Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации», — продекламировал Медведев.

По его словам, Одесса — русский город. Такой вывод можно сделать и исходя из исторических фактов и из того, какие люди там живут.

Ранее аналогичное заявление сделал российский лидер Владимир Путин. Тогда он заявил, что о реальной принадлежности Одессы знают далеко не все, поскольку была придумана «историческая чушь», ознакомившись с которой Одессу начинают называть украинской. Однако, на юго-востоке Украины продолжают процветать российские традиции, отметил Путин.

Читайте также:

Путин назвал Одессу русским городом

«Одесса станет русским городом»: В США прислушались к заявлению Путина

Глава Запорожской области Балицкий уверен, что Одесса и Киев будут освобождены
#одесса
#дмитрий медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский политик рассказал, кто будет решать судьбу Зеленского
Медведчук: Решать судьбу Зеленского на выборах будет Запад, а не народ
22 февраля 2024, 09:27

Если на Украине состоятся президентские выборы, то судьбу Владимира Зеленского будет решать Запад, а не народ, с таким заявлением выступил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью для «РИА Новости».
«Та оппозиция (на Украине), которая считает, что она оппозиция, — это Порошенко, Тимошенко, Кличко. Это прозападная оппозиция. Если завтра, не дай бог, при каких-то обстоятельствах произойдут президентские выборы, эта оппозиция будет участвовать, и даже кто-то из этой оппозиции победит, но это будет все равно, что поменять шило на мыло», — заявил Медведчук.

По его словам, если президентские выборы на Украине всё же состоятся, то решать, стоит ли заменить Владимира Зеленского, или оставить его на месте, будут не украинцы, а западные кураторы киевского режима.

Ранее Медведчук заявил, что государственный переворот на Украине возможен, если за него возьмутся люди, которые служили ранее или служат сейчас в Вооружённых силах Украины.

Читайте также:

Медведчук: Переворот на Украине возможен, если его устроят военнослужащие

Медведчук: Украинцев спасёт только выбор в пользу России

Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году
#владимир зеленский
#украина
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден по-хамски высказался в адрес Путина
22 февраля 2024, 08:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джозеф Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина, его цитирует пресс-служба Белого дома.
«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил 81-летний президент.

Байден не впервые по-хамски высказывается в отношении российского коллеги. Ранее он спровоцировал дипломатический скандал, назвав Путина «убийцей». Глава Российской Федерации же в ответ на это заявление пожелал Байдену здоровья и заявил, что оценивать людей — всё равно что смотреться в зеркало.

Читайте также:

67% американцев считают, что Байден слишком стар для второго президентского срока

Американский лидер заявил, что будет бороться за предоставление помощи Киеву

РИА Новости: Путин высказался о главных кандидатах на пост президента США
#владимир путин
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европейцы назвали самый вероятный исход конфликта на Украине
ECFR: европейцы считают урегулирование наиболее вероятным в украинском конфликте
22 февраля 2024, 07:02

Фото: istock / Liukov

Больше трети граждан европейских стран (37%) считают, что украинский конфликт закончится каким-либо урегулированием, но выступают против уступок. Об этом сообщается в отчете по результатам опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

В том, что Киев одержит победу, уверены 10% респондентов, в то время как в победу России верят 20%. К мирному решению больше всего склоняются в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии. В Польше, Португалии и Швеции, в свою очередь, выступают за передачу Украине территорий.

Помимо этого, 45% участников опроса из Европейского союза заявили, что разочаровали, если бы на выборах президента Соединённых Штатов Америки победу одержал республиканец Дональд Трамп. Они считают, что такое развитие событий окажется победой для главы РФ Владимира Путина.

Читайте также:

Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

Daily Mail узнал об упражнениях Байдена на баланс

Украинский курс в НАТО охарактеризовали как ошибочный
#конфликт
#дональд трамп
#развитие
#киев
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Daily Mail узнал об упражнениях Байдена на баланс
Байден по утрам занимается упражнениями на баланс
22 февраля 2024, 05:57

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Американский лидер Джо Байден по утрам занимается с физиотерапевтом упражнениями для сохранения баланса, чтобы не падать. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, после пробуждения Байден в течение примерно 45 минут занимается с физиотерапевтом. Занятия в основном состоят из упражнений на балансировку.

В публикации также говорится, что проблемы с балансом у президента возникли после перелома ноги в 2020 году. Врачи тогда якобы прописали ему носить специальную ортопедическую обувь, но Байден не выполнил предписаний врачей.

Читайте также:

Байден споткнулся и упал в аэропорту Варшавы

Байден вновь споткнулся при спуске по трапу

Байден снова споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о тайном визите Илона Маска в Белый дом
NBC: Маск впервые посетил Белый дом при Байдене в сентябре 2023 года
22 февраля 2024, 05:36

Фото: iStock/rarrarorro

По данным телеканала NBC News, в 2023 году американский предприниматель и миллиардер Илон Маск впервые с начала президентства Джо Байдена посетил Белый дом.
Его тайный визит состоялся в сентябре 2023 года, где он обсудил с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Однако встречи с самим президентом США не было.

NBC News также подтвердил, что это был единственный визит Маска в Белый дом за время данной администрации.

Ранее, когда президентом США были Барак Обама и Дональд Трамп, Маск неоднократно посещал Белый дом.

Читайте также:

Илон Маск заявил, что позиции Украины слабеют с каждым днём

Илон Маск обвинил власть США в цензуре и преследовании

Илон Маск заявил, что Путин не проиграет в конфликте на Украине
#сша
#дом
#дональд трамп
#маска
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский курс в НАТО охарактеризовали как ошибочный
Медведчук: выбранный Киевом курс в НАТО представляет собой ошибку
22 февраля 2024, 05:31

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский политик, глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что выбор Киевом следовать политике НАТО – серьезная ошибка, сообщает РИА Новости.
«Украина, как говорится, промахнулась, причем очень серьезно, когда избрала курс в НАТО, когда избрала курс на движение в Европу, когда избрала курс на игнорирование минских соглашений», – заявил политик.

По его словам, это стало причиной «примитивности, ограниченности» украинской власти, не понимающей того, что «может ждать страну, людей и мировой правопорядок».

Читайте также:

Медведчук заявил, что власть на Украине в 2014 году пришла преступным путем

Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году

Украинский политик Медведчук назвал три роковые ошибки Зеленского
#украина
#россия
#политика
#власть
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН
Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции Совбеза ООН
22 февраля 2024, 05:25

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков

Автомобиль Aurus, который президентом России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну — это нарушение резолюции Совбеза ООН, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, слова которого передает ТАСС.
Данные резолюции запрещают всем странам — участницам ООН поставлять в КНДР транспортные средства.

«И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала», — заключил Миллер.

Читайте также:

ЦТАК: Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

Путин подарил президенту ОАЭ его портрет и получил в ответ мозаику
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
В лондонском суде завершилсь слушания по делу Ассанжа
22 февраля 2024, 05:22

Фото: iStock/Studio Images

В Лондоне прошли слушания по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, но решение пока не принято, сообщает The Independent.
В Высоком суде Англии и Уэльса в Лондоне прошли двухдневные слушания по вопросу экстрадиции или апелляции Джулиана Ассанжа. Последнему, обвиняемому в 18 преступлениях, грозит в общей сложности до 175 лет лишения свободы.

В публикации говорится, что одна из возможностей предотвращения экстрадиции Ассанжа в США – обращение в Европейский суд по правам человека. Согласно материалам дела, судьи высказались за вынесение решения позднее.

Читайте также:

Суд Амстердама поддержал экс-акционеров ЮКОС

Нью-Йорский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве

Французский апелляционный суд подтвердил приговор экс-президенту Николя Саркози
#суд
#приговор
#наказание
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф