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Нынешний глава Украины Владимир Зеленский не подготовлен для того, чтобы управлять государством, с таким заявлением выступил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью для «РИА Новости».
«Говорить о том, что Зеленский какой-то подготовленный человек и профессионал несмотря на то, что он пять лет при власти как высшее должностное лицо в стране, не приходится», — прокомментировал ситуацию Медведчук.
По его словам, на место Зеленского можно поставить любого другого человека. Действующий глава Украины просто не способен управлять страной, считает Медведчук, западные кураторы могут заменить его любым другим политиком, который будет также послушно исполнять их команды.
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