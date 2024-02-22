Медведчук назвал условие для переворота на Украине

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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в разговоре с РИА Новости заявил, что переворот на Украине возможен в случае проведения его военнослужащими.
«Те, которые воевали и сегодня не находятся в рядах вооруженных сил Украины, те, которые получили ранения и сейчас вернулись в мирную жизнь», – заявил Медведчук.Политик обратил внимание, что повторить майдан не выйдет, поскольку он финансировался Западом, а в этот раз такого уже не будет.
Ранее сообщалось, что вВСУ установили лимит выстрелов из-за дефицита боеприпасов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак