Украинский политик рассказал, кто будет решать судьбу Зеленского

Если на Украине состоятся президентские выборы, то судьбу Владимира Зеленского будет решать Запад, а не народ, с таким заявлением выступил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью для «РИА Новости».
«Та оппозиция (на Украине), которая считает, что она оппозиция, — это Порошенко, Тимошенко, Кличко. Это прозападная оппозиция. Если завтра, не дай бог, при каких-то обстоятельствах произойдут президентские выборы, эта оппозиция будет участвовать, и даже кто-то из этой оппозиции победит, но это будет все равно, что поменять шило на мыло», — заявил Медведчук.
По его словам, если президентские выборы на Украине всё же состоятся, то решать, стоит ли заменить Владимира Зеленского, или оставить его на месте, будут не украинцы, а западные кураторы киевского режима.
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Евгения Парфентьева