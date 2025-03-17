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Военный эксперт оценил вероятность отравления Трампа рицином

Военэксперт Никулин: Если бы Трампа отравили рицином, он бы впал в кому и умер
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что если бы президента США действительно отравили рицином, то он бы впал в кому и умер за три-пять дней.
Напомним, сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином, когда журналистка задела микрофоном лицо американского лидера. Они строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином.
«Думаю, что таким способом вряд ли можно отравить человека. Яд все-таки должен попасть внутрь — либо перорально, либо через кровь. Тогда происходит анафилактический шок. А если просто поднести к лицу, то, думаю, вряд ли это возможно. Даже если ударить не сильно», — пояснил Никулин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также отметил, что в случае укола иглой с рицином, Трамп бы впал в кому и умер за три-пять дней. Так как глава Белого дома хорошо себя чувствует, вероятно, никакого острого наконечника в микрофоне все же не было, считает Никулин.

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#песков
#трамп
Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник, 18 марта
Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник
17 марта 2025, 15:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор со своим коллегой из России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Информацию о том, что эта беседа состоится, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил во время традиционной встречи с журналистами.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о контактах глав двух государств.

При этом Песков не стал раскрывать возможную повестку телефонных переговоров президентов России и США. Трамп ранее говорил, что собирается обсудить с Путиным вопросы территорий и атомных электростанций на Украине.

В предыдущий раз российский и американский лидеры беседовали по телефону 12 февраля. Их беседа продолжалась почти полтора часа и касалась в числе прочего вопросов мирного урегулирования украинского кризиса. Путин и Трамп договорились продолжать контакты, в том числе с целью согласования личной встречи.

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#трамп
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Диктор Березин оценил возможный визит Трампа в Россию 9 Мая
Диктор Березин назвал жестом благородства возможный визит Трампа в РФ 9 Мая
17 марта 2025, 14:14

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Возможный визит американского президента Дональда Трампа в Россию на День Победы станет жестом благородства с его стороны. Так считает советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин.
«Если на парад Победы приедет Трамп, это будет благородно. Если говорить о благородстве в политике, то это, конечно, такой усиленный сигнал. Мы не забыли главного в жизни, не забыли своей истории, не забыли правильное понимание сегодняшнего дня», — сказал Березин в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что визит Трампа в Москву на День Победы будет являться «неким авансом, по крайней мере, психологическим».

Ранее стало известно, что Трамп собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Пресс-секретарь российского лидера эту информацию подтвердил. Во время первого разговора лидеры двух стран обусловились наладить дипломатические отношения.

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«Моди и Путин стоят бок о бок»: Индийские СМИ обсуждают баннеры RT
Индийские СМИ обсуждают баннеры RT в преддверии международной конференции
17 марта 2025, 12:45

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Крупнейшие СМИ Индии обсуждают баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике.
Так, NDTV пишет, что реклама RT, которая размещена в Дели, направлена на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.

«Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин стоят бок о бок, провозглашая: "Индия — Россия: движущие силы глобальных перемен"», — приводит RT выдержку из материала NDTV.

Тем временем телеканал News18 сообщает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.

«Реклама RT со слоганом «Реформируйте то, как вы смотрите новости» тонко намекает: "Смотрите на мир через призму России"», — сообщает телеканал.

Англоязычное индийское издание Hindustan Times также подготовило отдельный мини-сюжет, в котором назвала плакаты RT «эффектными». А аналитический портал Moneycontrol обратил внимание, что баннеры появились на фоне начавшихся обсуждений по окончанию конфликта на Украине.

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SCMP: Китай готов пересмотреть отношение к Арктике из-за сближения России и США

Reuters: Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным на 18 марта
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SCMP: Китай готов пересмотреть отношение к Арктике из-за сближения России и США
17 марта 2025, 11:45

Фото: istockphoto/PeterHermesFurian

Китай может пересмотреть свою политику по Арктике, включая заявленное стремление стать «великой полярной державой» к 2030 году. Такое развитие событий вполне возможно на фоне всё возрастающего внимания со стороны подлинно северных стран и вероятного заключения соглашения о сотрудничестве в регионе между Россией и США.
Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на осведомлённые источники в политических, дипломатических и экономических кругах. Декларируемое КНР намерение стать «приарктической державой» всегда вызывало подозрения и даже недовольство стран, действительно расположенных в северных широтах и давнего геополитического соперника Поднебесной в лице США.

Осведомлённый источник газеты сообщает, что интерес Пекина к продолжению продвижения своих интересов, по-видимому, снизился, что стало реакцией ​Китай получил штрафна потепление отношений между Россией и США и возможное сближение этих государств. По его словам, сейчас китайцы уже перестали использовать термин «приарктическое государство». Далее будет наблюдаться снижение интереса Китая к Арктике на фоне изменения геополитической ситуации, заключают авторы материала.

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NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против России
17 марта 2025, 09:43

Фото: istockphoto/Photoboyko

Соединённые Штаты покидают специальную группу по «расследованию» действий России на Украине. Об этом американская сторона негласно уведомила представителей Евросоюза.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники. В публикации уточняется, что американское министерство юстиции «тайно» проинформировало европейских чиновников, что представители США больше не будут участвовать в работе указанной межнациональной группы.

По данным издания, эта группа ведёт также расследования в отношении руководства Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. Вашингтон присоединился к данной «инициативе» в ноябре 2023 года. Ожидается, что Белый дом официально огласит информацию о выходе США из группы 17 марта. В администрации Трампа объясняют такое решение необходимостью более эффективно перераспределить государственные расходы, сообщают авторы материала.

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