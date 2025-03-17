Военный эксперт оценил вероятность отравления Трампа рицином

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что если бы президента США действительно отравили рицином, то он бы впал в кому и умер за три-пять дней.
Напомним, сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином, когда журналистка задела микрофоном лицо американского лидера. Они строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином.
Он также отметил, что в случае укола иглой с рицином, Трамп бы впал в кому и умер за три-пять дней. Так как глава Белого дома хорошо себя чувствует, вероятно, никакого острого наконечника в микрофоне все же не было, считает Никулин.
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«Думаю, что таким способом вряд ли можно отравить человека. Яд все-таки должен попасть внутрь — либо перорально, либо через кровь. Тогда происходит анафилактический шок. А если просто поднести к лицу, то, думаю, вряд ли это возможно. Даже если ударить не сильно», — пояснил Никулин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он также отметил, что в случае укола иглой с рицином, Трамп бы впал в кому и умер за три-пять дней. Так как глава Белого дома хорошо себя чувствует, вероятно, никакого острого наконечника в микрофоне все же не было, считает Никулин.
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Элина Позднякова