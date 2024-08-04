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Зеленский подтвердил прибытие первой партии истребителей F-16

04 августа 2024, 17:28

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16, переданных странами НАТО.
Глава государства не уточнил, в каком количестве прибыли самолёты, и где их разместили.

При этом ранее в этот день журнал Economist писал, что Киев получил десять из 76 обещанных истребителей.



Первая партия самолётом американского производства поступила на Украину 31 июля, спустя год после того как Джо Байден дал разрешение на их отправку европейскими государствами. Позднее украинские лётчики совершили первые полёты, в которых истребители использовались в качестве ПВО.

Ожидается, что к концу этого года у ВСУ будет уже 20 таких самолётов. Оставшуюся часть доставят несколькими партиями в 2025 году.

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#сво
Мирошник: ВСУ пытались нанести массированный удар по Луганску
04 августа 2024, 18:04

Фото: iStock/3D_generator

ВСУ пытались нанести массированный комплексный удар по Луганску с использованием целого набора различных ударных средств поражения. Об этом в своём Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска выпустили 12 ракет западного производства по Луганску. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Мирошник сообщил, что российские средства ПВО «отработали мощно», сбив несколько ракет на подлёте к городу. Их обломки упали в поле, где загорелась сухая трава.

На местах прилётов работают экстренные службы и представители администрации города.

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#всу
#лнр
#обстрел
#ракетный удар
#сво
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ВСУ выпустили 12 ракет по Луганску, сообщил Пасечник
04 августа 2024, 17:55

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Об этом в своём Telegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
По предварительным данным, было выпущено восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

Средствами ПВО на подлёте к городу были сбиты четыре ракеты. В результате падения обломков загорелась сухая трава.

Остальные выпущенные ВСУ ракеты ударили по складским помещениям с цистернами, наполненными топливом, и по частному сектору.

На местах прилётов работают все экстренные службы, также прибыли представители администрации главы Луганска. Ситуацию держит под контролем лично Пасечник.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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#лнр
#обстрел
#всу
#ракета
#вс рф
#пво
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Кадыров заявил, что добровольцев на СВО, так много, что их не успевают обучать
04 августа 2024, 17:48

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. Об этом Кадыров рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
По словам чеченского лидера, он попросил Минобороны РФ наделить руководство Чечни полномочиями создавать полки и батальоны. Кадыров подчеркнул, что данные подразделения будут отправлять на линию боевого соприкосновения.

Глава Чечни отметил, что украинские солдаты «бегут от всего» на фронте, в то время как бойцы ВС России продвигаются вперед ради уничтожения «нечисти».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#кадыров
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#спецоперация
#вс рф
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Украина получила лишь 10 из 76 обещанных истребителей F-16
Economist: Киев получил лишь десять из 76 обещанных истребителей F-16
04 августа 2024, 17:21

Фото: iStock/javarman3

Украина в конце июля получила первые десять из 79 обещанных США истребителей F-16. Об этом пишет журнал Economist.
Ранее, 31 июля, агентство Bloomberg сообщало о прибытии на Украину первой партии американских истребителей F-16 от стран НАТО. Позднее газета Telegraph написала, что украинские лётчики совершили первые вылеты на истребителях, которые использовались в качестве ПВО.

Отмечается, что эта поставка была осуществлена через год после того, как администрация президента США Джо Байдена дала разрешение европейским союзниками Украины на отправку F-16.

Предположительно, к концу этого года в распоряжении ВСУ будут уже 20 таких истребителей. Оставшаяся часть прибудет несколькими партиями в 2025 году.

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#истребитель f-16
#украина
#сша
#нато
#поставки
#оружие
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Около 12 взрывов прогремело в Луганске
04 августа 2024, 16:35

Фото: iStock/dzika_mrowka

Порядка 12 взрывов прогремело в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В настоящее время над городом поднимаются клубы дыма, наблюдаются перебои в работе мобильной связи.

В правительстве республики уточнили, что город подвергся обстрелу со стороны Украины. На место прилётов уже выехали оперативные службы.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Ранее сообщалось, что российские войска ликвидировали в Волчанске командира роты 501-го батальона 36-й бригады ВСУ капитана Игоря Федоренко, который отправлял на убой силовиков ВСУ в Крынках.

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На Западе предупредили об опасности завершения конфликта на условиях Киева
#лнр
#взрыв
#всу
#вс рф
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На Западе предупредили об опасности завершения конфликта на условиях Киева
Боуз: условия Зеленского по окончанию конфликта приведут к уничтожению Украины
04 августа 2024, 16:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия окончания конфликта приведут к уничтожению страны. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
Этим заявлением Боуз прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта «на украинских условиях».

По словам эксперта, это и является главной причиной, поскольку завершение конфликта на таких условиях приведёт к полному уничтожению Украины.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в рядах ВСУ растёт недовольство из-за нехватки сил. На это также указывает возросшее число солдат, сдающихся в плен, включая иностранных наёмников. По словам Кадырова, сдающиеся в плен, вероятнее всего, были мобилизованы. Они не справляются с теми задачами, которые перед ними ставит руководство.

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#всу
#украина
#владимир зеленский
#конфликт
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Зеленскому указали на территории, которые он уже не сможет вернуть
Макгрегор: Киев потеряет контроль над всем Донбассом
04 августа 2024, 15:43

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украина не удержит контроль над территориями в Донбассе. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.
Он подчеркнул, что российские войска освобождают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими людьми, которых спасают от деспотичных киевских властей.

Макгрегор уточнил, что Россия никогда не собиралась добиться управления Украиной, о чём активно говорит западная пропаганда. При этом украинского президента Владимира Зеленского неоднократно предупреждали, что если армии России потребуется пересечь Днепр и направиться на запад, то её ничто не остановит.

Полковник отметил, что России теперь остаётся освободить Одессу и Харьков, которые исторически являются городами с большим русскоязычным населением.

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#украина
#россия
#сво
#владимир зеленский
#сша
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Военкомат на Украине обвинил Россию в организации протеста
«Страна»: ТЦК на Украине обвинил спецслужбы РФ в организации протеста жителей
04 августа 2024, 15:27

Фото: iStock/Olena_Z

Волынский областной военкомат на западной Украине обвинил спецслужбы РФ в организации митинга местных жителей, которые требовали отпустить насильно мобилизованных мужчин. Об этом информирует украинское издание «Страна».
Уточняется, что после задержания трех мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями началась потасовка, в поддерживании и направлении которой военкомат обвинил российские спецслужбы.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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#спецоперация
#украина
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ВСУ обстреляли город Алешки в Херсонской области, есть пострадавшие
Сальдо: восемь человек пострадали при обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области
04 августа 2024, 15:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восемь человек были ранены в результате обстрела ВСУ города Алешки в Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в воскресенье украинские войска обстреляли район центрального рынка города, а также прилегающие к нему жилые кварталы.

В результате обстрела никто не погиб, однако восемь человек получили ранения. Их с минно-взрывными травмами и иными ранениями различных степеней тяжесть экстренно госпитализировали.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#херсонская область
#владимир сальдо
#обстрел
#украина
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