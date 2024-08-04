Зеленский подтвердил прибытие первой партии истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16, переданных странами НАТО.
Глава государства не уточнил, в каком количестве прибыли самолёты, и где их разместили.
При этом ранее в этот день журнал Economist писал, что Киев получил десять из 76 обещанных истребителей.
Первая партия самолётом американского производства поступила на Украину 31 июля, спустя год после того как Джо Байден дал разрешение на их отправку европейскими государствами. Позднее украинские лётчики совершили первые полёты, в которых истребители использовались в качестве ПВО.
Ожидается, что к концу этого года у ВСУ будет уже 20 таких самолётов. Оставшуюся часть доставят несколькими партиями в 2025 году.
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При этом ранее в этот день журнал Economist писал, что Киев получил десять из 76 обещанных истребителей.
Первая партия самолётом американского производства поступила на Украину 31 июля, спустя год после того как Джо Байден дал разрешение на их отправку европейскими государствами. Позднее украинские лётчики совершили первые полёты, в которых истребители использовались в качестве ПВО.
Ожидается, что к концу этого года у ВСУ будет уже 20 таких самолётов. Оставшуюся часть доставят несколькими партиями в 2025 году.
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Анастасия Чинкова