Кадыров заявил, что добровольцев на СВО, так много, что их не успевают обучать

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. Об этом Кадыров рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
По словам чеченского лидера, он попросил Минобороны РФ наделить руководство Чечни полномочиями создавать полки и батальоны. Кадыров подчеркнул, что данные подразделения будут отправлять на линию боевого соприкосновения.
Глава Чечни отметил, что украинские солдаты «бегут от всего» на фронте, в то время как бойцы ВС России продвигаются вперед ради уничтожения «нечисти».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Глава Чечни отметил, что украинские солдаты «бегут от всего» на фронте, в то время как бойцы ВС России продвигаются вперед ради уничтожения «нечисти».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова