«Он понимает Путина»: Трамп заявил, что Орбан хорошо знает российского лидера

07 ноября 2025, 22:28

Трамп заявил, что Орбан понимает и хорошо знает Путина

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хорошо знаком с президентом России Владимиром Путиным и понимает его.





Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с венгерским лидером, сообщает РИА Новости.





«Он (Орбан — прим. ред.) понимает Путина и очень хорошо его знает», — отметил Трамп.