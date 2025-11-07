«Он понимает Путина»: Трамп заявил, что Орбан хорошо знает российского лидера
Трамп заявил, что Орбан понимает и хорошо знает Путина
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хорошо знаком с президентом России Владимиром Путиным и понимает его.
Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с венгерским лидером, сообщает РИА Новости.
«Он (Орбан — прим. ред.) понимает Путина и очень хорошо его знает», — отметил Трамп.Визит Орбана в Вашингтон состоялся 7 ноября. В Белом доме прошли переговоры между лидерами, на которых обсуждались вопросы энергетики и стратегического сотрудничества.
Орбан намерен предложить США ряд экономических соглашений, включая закупку американского СПГ на сумму около $600 млн в течение пяти лет. Кроме того, в пакет предложений входит контракт с компанией Westinghouse Electric Co. на $100 млн для поставок ядерного топлива — в настоящее время Венгрия получает его из России.