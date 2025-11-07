Президент Белоруссии Лукашенко показал, как умеет рубить дрова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, как умеет обращаться с топором.
В Telegram-канале «Пул первого» появились кадры, на которых глава государства лично рубит дрова.
Видео опубликовали на фоне проведения IV чемпионата по рубке дров среди представителей СМИ и пресс-служб, который прошёл в Минской области.
В этом году мероприятие побило рекорды по числу участников — в соревнованиях приняли участие 39 команд, включая представителей из России, Украины и Китая. Местом проведения стал берег водохранилища Вяча.
В своём видеообращении Лукашенко поприветствовал участников и гостей чемпионата.
«Привет нашим доблестным журналистам», — сказал президент.