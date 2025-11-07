Президент Белоруссии Лукашенко показал, как умеет рубить дрова

07 ноября 2025, 22:23

Лукашенко продемонстрировал мастерство в рубке дров

Фото: Istock / Ivan Marjanovic

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, как умеет обращаться с топором.





В Telegram-канале «Пул первого» появились кадры, на которых глава государства лично рубит дрова.



Видео опубликовали на фоне проведения IV чемпионата по рубке дров среди представителей СМИ и пресс-служб, который прошёл в Минской области.



В этом году мероприятие побило рекорды по числу участников — в соревнованиях приняли участие 39 команд, включая представителей из России, Украины и Китая. Местом проведения стал берег водохранилища Вяча.



В своём видеообращении Лукашенко поприветствовал участников и гостей чемпионата.





«Привет нашим доблестным журналистам», — сказал президент.