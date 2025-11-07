Зеленский назвал главное условие для встречи с Путиным

07 ноября 2025, 20:39

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным при условии результата

Фото: Istock/Diy13

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если такие переговоры приведут к реальному результату. Слова лидера киевского режима приводят украинские СМИ.





Ранее президент РФ приглашал Зеленского на переговоры в Москву, однако тот отклонил это предложение и заявил о готовности поехать «куда угодно», кроме Белоруси и России. Спустя время лидер киевского режима назвал своё условие для встречи.

«Если есть встреча, которая точно приведёт к прекращению огня и окончанию войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы», — заявил Зеленский.