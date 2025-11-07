Зеленский назвал главное условие для встречи с Путиным
Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным при условии результата
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если такие переговоры приведут к реальному результату. Слова лидера киевского режима приводят украинские СМИ.
Ранее президент РФ приглашал Зеленского на переговоры в Москву, однако тот отклонил это предложение и заявил о готовности поехать «куда угодно», кроме Белоруси и России. Спустя время лидер киевского режима назвал своё условие для встречи.
«Если есть встреча, которая точно приведёт к прекращению огня и окончанию войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы», — заявил Зеленский.Российская сторона неоднократно заявляла, что не согласится на прекращение огня без выполнения своих условий и устранения причин конфликта. Москва считает, что призывы к немедленному перемирию отражают желание Запада перевооружить Киев и дать передышку украинской армии, поскольку стратегическая инициатива на фронте сейчас принадлежит ВС РФ.