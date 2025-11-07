Украина продолжит путь в ЕС, даже если премьер Венгрии против
Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет помешать вступлению Украины в Европейский союз. Об этом сообщают местные СМИ.
По словам Зеленского, если попытки затянуть процесс на полгода или дольше предпринимаются, это не остановит страну.
Глава государства подчеркнул, что Украина не имеет претензий к народу Венгрии, однако не может оставаться в стороне, когда руководство соседней страны содействует российской пропаганде через риторику, дипломатию или иные действия. Зеленский отметил, что Киев отстаивает «достоинство, свободу и независимость» страны.
Ранее Орбан неоднократно заявлял, что выступает против членства Украины в ЕС, предупреждая о возможных экономических последствиях и угрозе глобального конфликта. В Будапеште также заявляли, что будут блокировать процесс евроинтеграции Киева.
