Украина продолжит путь в ЕС, даже если премьер Венгрии против

07 ноября 2025, 20:52

Зеленский: Орбан не сможет остановить вступление Украины в ЕС

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет помешать вступлению Украины в Европейский союз. Об этом сообщают местные СМИ.