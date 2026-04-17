«Она хорошо смеется»: В РФ назвали следующего президента США

17 апреля 2026, 12:11

Политолог Вайнер: Харрис может стать следующим президентом США

Член Демократической партии США Камала Харрис может стать следующим американским президентом. Такое развитие событий не исключил политический обозреватель Грег Вайнер.





Провал Дональда Трампа в Иране вдохновил его соперников в США, пишут argumenti.ru. Так, на прошлой неделе Харрис раскритиковала президента США Дональда Трампа за военную кампанию в Иране, а после не исключила своего участия в президентских выборах, которые состоятся в 2028 году.





«Однако ожидается, что число демократов, претендующих на смену Трампа в Белом доме, будет велико. Другие потенциальные кандидаты тоже уже начинают свои избирательные кампании. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом имеет значительное преимущество перед Харрис среди избирателей в Калифорнии. Этот штат является опорой Демпартии. Однако на стороне Харрис — её известность, которая даёт большое преимущество в стране в целом», — говорится в материале издания.

«Уверен на 100%, что она будет бороться за место кандидата в президенты от Демократической партии. У нее высокий шанс победить в президентской гонке. Несмотря на критику Харрис, которая присутствует в России, по американским стандартам с ней все нормально. У нее прекрасная улыбка, она хорошо смеется», — отметил Вайнер.