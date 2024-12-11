Экс-канцлер ФРГ Меркель раскрыла детали эпизода, когда Путин подарил ей плюшевую собаку

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предыстории инцидента с лабрадором Кони, который произошел во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
По ее словам, когда она посетила президента РФ Владимира Путина в Москве в январе 2006 года, ее советник по внешней политике сообщил российскому советнику, что она боится собак, так как однажды была укушена. Она отметила, что в тот раз Путин не привел с собой собаку, но подарил ей большую плюшевую игрушку, сказав, что эта не кусается. Меркель добавила, что через год российский лидер Владимир Путин пришел на встречу с ней с лабрадором.
Недавно экс-канцлер выпустила мемуары, в которых рассказала об этом эпизоде. Она предположила, что российский президент мог намеренно испугать ее, зная о ее фобии. Владимир Путин, в свою очередь, выразил удивление по поводу таких обвинений и отметил, что не был в курсе ее страха перед собаками. Он взял с собой игрушку, чтобы создать непринужденную атмосферу на встрече. Тем не менее, он публично извинился перед Меркель.
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