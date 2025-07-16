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«Она очень умна и очень нейтральна»: Трамп о роли Мелании в решениях по Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп заявил, что его супруга, Мелания Трамп, не оказывает влияния на его решения по украинскому вопросу. Отрывок его выступления перед журналистами публикует Clash Report в соцсети Х.



Комментируя вопрос журналистов о роли первой леди в его политике относительно конфликта на Украине, Трамп подчеркнул ее «нейтральность».

По его словам, Мелания хотела бы, чтобы обе стороны прекратили нести потери:

«Она очень умна. Она очень нейтральна», — отметил Трамп.
Виктория Иванченко

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