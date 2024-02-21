«Собаке – собачья смерть»: Медведев о смерти пилота-предателя Кузьминова

Фото: Telegram-канал Д. Медведева
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев кратко, но емко прокомментировал смерть пилота-предателя Максима Кузьминова
«Собаке – собачья смерть», - заявил Медведев.Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.
В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.
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Элина Позднякова