Onet: США предложили РФ перемирие, признание новых регионов и снятие санкций
Во время вчерашнего визита в Москву спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил российскому лидеру Владимиру Путину ряд пунктов, с помощью который можно будет прекратить конфликт на Украине. Соответствующей информацией поделилось польское издание Onet.
В мирных предложениях американской стороны значилось введение режима прекращения огня на Украине, которое уже согласовано с европейскими странами. Также администрация США заявила о фактическом признании новых регионов, а именно Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Решение данного вопроса предложили отсрочить на 49 или 99 лет.
Помимо этого, в случае прекращения конфликта Штаты обязуются снять большинство антироссийских санкций, а в долгосрочной перспективе возобновить сотрудничество в сфере импорта российского газа и нефти.
При этом в договоренностях не было пункта о гарантии нерасширения НАТО. К тому же США не включили пункт о том, что они прекратят поддержку Украины. По данным издания, Россия согласилась с данными требованиями.
