Ушаков: РФ и США будут добиваться встречи Путина и Трампа на следующей неделе

07 августа 2025, 11:24

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Следующая неделя обозначена как ориентир для встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.





Такой ответ российский представитель дал на фоне публикации издания The New York Times, в которой сообщалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Путиным на следующей неделе. Ушаков подтвердил это же стремление и отметил, что точных дат назвать сложно, так как пока непонятны сроки подготовки.





«Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», — сказал Ушаков.