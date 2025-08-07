Кадыров: будет лучше, если Трамп приедет в Россию для встречи с Путиным

07 августа 2025, 13:37

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Будет лучше, если американский президент Дональд Трамп прибудет в Россию для встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.





При этом Кадыров не исключил того, что встреча лидеров стран может пройти в ОАЭ. По его же мнению, президенту США необходимо прилететь в РФ.





«Было бы лучше, если бы он (Трамп) приехал в Россию», — заявил Кадыров журналисту Life Александру Юнашеву.