Кадыров: будет лучше, если Трамп приедет в Россию для встречи с Путиным
Будет лучше, если американский президент Дональд Трамп прибудет в Россию для встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
При этом Кадыров не исключил того, что встреча лидеров стран может пройти в ОАЭ. По его же мнению, президенту США необходимо прилететь в РФ.
«Было бы лучше, если бы он (Трамп) приехал в Россию», — заявил Кадыров журналисту Life Александру Юнашеву.
Свое мнение глава Чечни объяснил тем, что американский лидер на переговорах будет обсуждать государственный вопрос России и Украины.
Напомним, что РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа, которая должна пройти на следующей неделе.