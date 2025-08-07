Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

07 августа 2025, 11:15

Ушаков: РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия и США согласовали договоренности о встрече лидеров страна Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.





Сейчас российская и американская стороны приступили к конкретной проработке предстоящей встречи. Ушаков отметил, что инициатива о диалоге Путина с Трампом изъявили власти США.





«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Путина», — сказал Ушаков.