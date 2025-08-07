Достижения.рф

Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия и США согласовали договоренности о встрече лидеров страна Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.



Сейчас российская и американская стороны приступили к конкретной проработке предстоящей встречи. Ушаков отметил, что инициатива о диалоге Путина с Трампом изъявили власти США.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Путина», — сказал Ушаков.

Напомним, что в среду Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. До этом Трамп отмечал, что после визита политика в Москву он будет принимать дальнейшие решение по поводу РФ.
Иван Мусатов

