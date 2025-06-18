«Мне от этого лучше, как система»: Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина раскрыла секреты сохранения молодости

18 июня 2025, 23:45

Звезда «Не родись красивой» Такшина раскрыла секрет поддержания молодости в 44 года

Юлия Такшина (Фото: Instagram* @uliatakshina)

Актриса Юлия Такшина поделилась секретами своей молодости. 44-летняя актриса отлично выглядит, хотя избегает косметологии и пластики. Артистка объяснила, что строго следует здоровому образу жизни.





Звезда сериала «Не родись красивой» в беседе с порталом «Страсти» рассказала, что не пьет, не курит и не ест после шести вечера, придерживаясь этих правил годами. Каждое утро она выпивает стакан воды с лимоном натощак, а перед сном посвящает не менее пяти минут легким упражнениям для рук и живота, которые стали «базой» ее системы.



Юлия Такшина (Фото: Instagram* @uliatakshina)



«Как бы я не устала, как бы не хотела спать — пять минут должна сделать упражнения на руки и на живот. Оно (такое упражнение), наверное, ничего не дает. Профессионалы посмотрят и скажут: «И зачем ты это делаешь?» Но мне от этого лучше, это как система», — пояснила Юлия.

«Я не категорически против вмешательств. Если понадобится, я обязательно прибегну к помощи косметологов», — добавила она.