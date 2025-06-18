«Мне от этого лучше, как система»: Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина раскрыла секреты сохранения молодости
Звезда «Не родись красивой» Такшина раскрыла секрет поддержания молодости в 44 года
Актриса Юлия Такшина поделилась секретами своей молодости. 44-летняя актриса отлично выглядит, хотя избегает косметологии и пластики. Артистка объяснила, что строго следует здоровому образу жизни.
Звезда сериала «Не родись красивой» в беседе с порталом «Страсти» рассказала, что не пьет, не курит и не ест после шести вечера, придерживаясь этих правил годами. Каждое утро она выпивает стакан воды с лимоном натощак, а перед сном посвящает не менее пяти минут легким упражнениям для рук и живота, которые стали «базой» ее системы.
«Как бы я не устала, как бы не хотела спать — пять минут должна сделать упражнения на руки и на живот. Оно (такое упражнение), наверное, ничего не дает. Профессионалы посмотрят и скажут: «И зачем ты это делаешь?» Но мне от этого лучше, это как система», — пояснила Юлия.Такшина боится инъекций и пластики, поэтому не прибегает к их «помощи» для сохранения молодости. Любые серьезные изменения лица медицинским путем также ей некомфортны.
«Я не категорически против вмешательств. Если понадобится, я обязательно прибегну к помощи косметологов», — добавила она.При этом актриса научилась делать массаж лица: по ее ощущениям, он приносит положительные результаты.
Во время интервью Такшина раскрыла, что спокойно относится к хейту в соцсетях. Она привыкла игнорировать негатив, но ценит конструктивную критику. По словам актрисы, в шоу-бизнесе надо привыкать не обращать внимания на определенные замечания — иначе «можно сойти с ума».
К счастью, Юлии пишут много позитивных комментарией, так что ей не приходится сильно фильтровать слова подписчиков.
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